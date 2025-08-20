KurseKategorien
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)

87.98 USD 0.22 (0.25%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EL hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.49 bis zu einem Hoch von 89.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Estee Lauder Companies Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
87.49 89.13
Jahresspanne
48.37 99.28
Vorheriger Schlusskurs
88.20
Eröffnung
88.16
Bid
87.98
Ask
88.28
Tief
87.49
Hoch
89.13
Volumen
2.162 K
Tagesänderung
-0.25%
Monatsänderung
-2.40%
6-Monatsänderung
31.12%
Jahresänderung
-11.11%
