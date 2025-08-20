Währungen / EL
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)
87.98 USD 0.22 (0.25%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EL hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.49 bis zu einem Hoch von 89.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Estee Lauder Companies Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EL News
Tagesspanne
87.49 89.13
Jahresspanne
48.37 99.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.20
- Eröffnung
- 88.16
- Bid
- 87.98
- Ask
- 88.28
- Tief
- 87.49
- Hoch
- 89.13
- Volumen
- 2.162 K
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -2.40%
- 6-Monatsänderung
- 31.12%
- Jahresänderung
- -11.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K