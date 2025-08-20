Валюты / EL
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)
88.53 USD 1.13 (1.29%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EL за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.77, а максимальная — 89.07.
Следите за динамикой Estee Lauder Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EL
- RBC анализирует ситуацию в пострадавшем секторе роскоши перед публикацией квартальных отчетов
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- Estée Lauder назначает Рене Ламмерса главным директором по исследованиям и инновациям
- Estée Lauder appoints René Lammers as chief research & innovation officer
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- KKR buys South Korea’s Samhwa in $528 million deal
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Estee Lauder at Barclays Conference: Strategic Growth Focus
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ulta Beauty shines after annual forecast hike on steady demand, UK expansion
- Estee Lauder (EL) International Revenue Performance Explored
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- These Analysts Revise Their Forecasts On Estee Lauder After Q4 Earnings - Estee Lauder Cos (NYSE:EL)
- JPMorgan lowers Estee Lauder stock price target to $99 from $101
- Canaccord Genuity maintains Hold rating on Estee Lauder stock amid recovery efforts
- RBC Capital raises Estee Lauder stock price target to $107 on solid results
- L’Oréal’s strength stands out amid softer sector outlook: UBS
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Coty edges past quarterly revenue estimates on international fragrances demand
- Nasdaq, S&P 500 end lower as investors sell tech, buy less pricey sectors
- Why Estée Lauder Dropped Today
- Tech selloff pushes down Nasdaq, S&P 500; investors cautious ahead of Fed meeting
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
Дневной диапазон
86.77 89.07
Годовой диапазон
48.37 99.28
- Предыдущее закрытие
- 87.40
- Open
- 87.49
- Bid
- 88.53
- Ask
- 88.83
- Low
- 86.77
- High
- 89.07
- Объем
- 3.474 K
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- -1.79%
- 6-месячное изменение
- 31.94%
- Годовое изменение
- -10.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.