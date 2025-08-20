КотировкиРазделы
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)

88.53 USD 1.13 (1.29%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EL за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.77, а максимальная — 89.07.

Следите за динамикой Estee Lauder Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
86.77 89.07
Годовой диапазон
48.37 99.28
Предыдущее закрытие
87.40
Open
87.49
Bid
88.53
Ask
88.83
Low
86.77
High
89.07
Объем
3.474 K
Дневное изменение
1.29%
Месячное изменение
-1.79%
6-месячное изменение
31.94%
Годовое изменение
-10.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.