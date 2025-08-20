통화 / EL
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)
87.79 USD 0.19 (0.22%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EL 환율이 오늘 -0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.53이고 고가는 88.46이었습니다.
Estee Lauder Companies Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
86.53 88.46
년간 변동
48.37 99.28
- 이전 종가
- 87.98
- 시가
- 88.03
- Bid
- 87.79
- Ask
- 88.09
- 저가
- 86.53
- 고가
- 88.46
- 볼륨
- 3.499 K
- 일일 변동
- -0.22%
- 월 변동
- -2.61%
- 6개월 변동
- 30.83%
- 년간 변동율
- -11.31%
