Divisas / EL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EL: Estee Lauder Companies Inc (The)
88.20 USD 0.33 (0.37%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EL de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.43, mientras que el máximo ha alcanzado 90.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Estee Lauder Companies Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EL News
- Armani’s value goes beyond style
- Gap Inc. nombra a veteranos de la industria para liderar expansión en belleza y accesorios
- RBC analiza el panorama del golpeado sector de lujo antes de sus resultados
- RBC analiza la situación del sector del lujo de cara a los últimos resultados trimestrales
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- Estée Lauder nombra a René Lammers como director de investigación e innovación
- Estée Lauder nombra a René Lammers como director de investigación e innovación
- Estée Lauder appoints René Lammers as chief research & innovation officer
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- KKR buys South Korea’s Samhwa in $528 million deal
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Estee Lauder at Barclays Conference: Strategic Growth Focus
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Acciones de Estée Lauder suben 59% tras alerta de Valor razonable de InvestingPro
- Ulta Beauty shines after annual forecast hike on steady demand, UK expansion
- Estee Lauder (EL) International Revenue Performance Explored
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- These Analysts Revise Their Forecasts On Estee Lauder After Q4 Earnings - Estee Lauder Cos (NYSE:EL)
- JPMorgan lowers Estee Lauder stock price target to $99 from $101
- Canaccord Genuity maintains Hold rating on Estee Lauder stock amid recovery efforts
- RBC Capital raises Estee Lauder stock price target to $107 on solid results
- L’Oréal’s strength stands out amid softer sector outlook: UBS
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
Rango diario
87.43 90.60
Rango anual
48.37 99.28
- Cierres anteriores
- 88.53
- Open
- 88.00
- Bid
- 88.20
- Ask
- 88.50
- Low
- 87.43
- High
- 90.60
- Volumen
- 2.958 K
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- -2.15%
- Cambio a 6 meses
- 31.45%
- Cambio anual
- -10.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B