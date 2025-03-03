通貨 / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
444.77 USD 2.12 (0.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DJCOの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり440.18の安値と453.81の高値で取引されました。
Daily Journal Corp (S.C.)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DJCO News
- DJCO June-Quarter Earnings Rise Y/Y on Tech Growth, Stock Up 1%
- Daily Journal: Currently Fairly Valued (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal Corporation Announces Financial Results for the six Months ended March 31, 2025
- Charlie Munger Says The Secret Is To 'Find Costcos, Not Good Exits,' Saying His Wealth Came From Relentless Holding And Not Slick Sell Signals - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- News Corp Gets Key Rating Upgrade. Prepping For Breakout?
- How to Invest $100,000 in a Buffett-Inspired Dividend Portfolio
- Charlie Munger Warned About BlackRock's Power—'We Have A New Bunch Of Emperors,' And Larry Fink Shouldn't Rule The World - BlackRock (NYSE:BLK), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal: Has Sufficient Resources To Reverse Temporary Slowdown (NASDAQ:DJCO)
1日のレンジ
440.18 453.81
1年のレンジ
359.34 602.00
- 以前の終値
- 442.65
- 始値
- 443.10
- 買値
- 444.77
- 買値
- 445.07
- 安値
- 440.18
- 高値
- 453.81
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- -4.81%
- 6ヶ月の変化
- 12.96%
- 1年の変化
- -7.72%
