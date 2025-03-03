Moedas / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
442.65 USD 7.60 (1.75%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DJCO para hoje mudou para 1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 435.00 e o mais alto foi 451.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Daily Journal Corp (S.C.). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DJCO Notícias
Faixa diária
435.00 451.50
Faixa anual
359.34 602.00
- Fechamento anterior
- 435.05
- Open
- 438.34
- Bid
- 442.65
- Ask
- 442.95
- Low
- 435.00
- High
- 451.50
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 1.75%
- Mudança mensal
- -5.26%
- Mudança de 6 meses
- 12.42%
- Mudança anual
- -8.16%
