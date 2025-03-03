통화 / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
447.93 USD 3.16 (0.71%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DJCO 환율이 오늘 0.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 443.45이고 고가는 449.90이었습니다.
Daily Journal Corp (S.C.) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- DJCO June-Quarter Earnings Rise Y/Y on Tech Growth, Stock Up 1%
- Daily Journal: Currently Fairly Valued (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal Corporation Announces Financial Results for the six Months ended March 31, 2025
- Charlie Munger Says The Secret Is To 'Find Costcos, Not Good Exits,' Saying His Wealth Came From Relentless Holding And Not Slick Sell Signals - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- News Corp Gets Key Rating Upgrade. Prepping For Breakout?
- How to Invest $100,000 in a Buffett-Inspired Dividend Portfolio
- Charlie Munger Warned About BlackRock's Power—'We Have A New Bunch Of Emperors,' And Larry Fink Shouldn't Rule The World - BlackRock (NYSE:BLK), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal: Has Sufficient Resources To Reverse Temporary Slowdown (NASDAQ:DJCO)
일일 변동 비율
443.45 449.90
년간 변동
359.34 602.00
- 이전 종가
- 444.77
- 시가
- 444.34
- Bid
- 447.93
- Ask
- 448.23
- 저가
- 443.45
- 고가
- 449.90
- 볼륨
- 91
- 일일 변동
- 0.71%
- 월 변동
- -4.13%
- 6개월 변동
- 13.76%
- 년간 변동율
- -7.07%
20 9월, 토요일