Dövizler / DJCO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
447.93 USD 3.16 (0.71%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DJCO fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 443.45 ve Yüksek fiyatı olarak 449.90 aralığında işlem gördü.
Daily Journal Corp (S.C.) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DJCO haberleri
- DJCO June-Quarter Earnings Rise Y/Y on Tech Growth, Stock Up 1%
- Daily Journal: Currently Fairly Valued (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal Corporation Announces Financial Results for the six Months ended March 31, 2025
- Charlie Munger Says The Secret Is To 'Find Costcos, Not Good Exits,' Saying His Wealth Came From Relentless Holding And Not Slick Sell Signals - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- News Corp Gets Key Rating Upgrade. Prepping For Breakout?
- How to Invest $100,000 in a Buffett-Inspired Dividend Portfolio
- Charlie Munger Warned About BlackRock's Power—'We Have A New Bunch Of Emperors,' And Larry Fink Shouldn't Rule The World - BlackRock (NYSE:BLK), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal: Has Sufficient Resources To Reverse Temporary Slowdown (NASDAQ:DJCO)
Günlük aralık
443.45 449.90
Yıllık aralık
359.34 602.00
- Önceki kapanış
- 444.77
- Açılış
- 444.34
- Satış
- 447.93
- Alış
- 448.23
- Düşük
- 443.45
- Yüksek
- 449.90
- Hacim
- 91
- Günlük değişim
- 0.71%
- Aylık değişim
- -4.13%
- 6 aylık değişim
- 13.76%
- Yıllık değişim
- -7.07%
21 Eylül, Pazar