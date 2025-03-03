FiyatlarBölümler
Dövizler / DJCO
Geri dön - Hisse senetleri

DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)

447.93 USD 3.16 (0.71%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DJCO fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 443.45 ve Yüksek fiyatı olarak 449.90 aralığında işlem gördü.

Daily Journal Corp (S.C.) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DJCO haberleri

Günlük aralık
443.45 449.90
Yıllık aralık
359.34 602.00
Önceki kapanış
444.77
Açılış
444.34
Satış
447.93
Alış
448.23
Düşük
443.45
Yüksek
449.90
Hacim
91
Günlük değişim
0.71%
Aylık değişim
-4.13%
6 aylık değişim
13.76%
Yıllık değişim
-7.07%
21 Eylül, Pazar