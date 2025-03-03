КотировкиРазделы
DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)

435.05 USD 10.82 (2.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DJCO за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 425.99, а максимальная — 446.11.

Дневной диапазон
425.99 446.11
Годовой диапазон
359.34 602.00
Предыдущее закрытие
445.87
Open
446.11
Bid
435.05
Ask
435.35
Low
425.99
High
446.11
Объем
51
Дневное изменение
-2.43%
Месячное изменение
-6.89%
6-месячное изменение
10.49%
Годовое изменение
-9.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.