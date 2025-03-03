Валюты / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
435.05 USD 10.82 (2.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DJCO за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 425.99, а максимальная — 446.11.
Следите за динамикой Daily Journal Corp (S.C.). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
425.99 446.11
Годовой диапазон
359.34 602.00
- Предыдущее закрытие
- 445.87
- Open
- 446.11
- Bid
- 435.05
- Ask
- 435.35
- Low
- 425.99
- High
- 446.11
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -2.43%
- Месячное изменение
- -6.89%
- 6-месячное изменение
- 10.49%
- Годовое изменение
- -9.74%
