货币 / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
444.48 USD 9.43 (2.17%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DJCO汇率已更改2.17%。当日，交易品种以低点435.00和高点445.00进行交易。
关注Daily Journal Corp (S.C.)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DJCO新闻
- DJCO June-Quarter Earnings Rise Y/Y on Tech Growth, Stock Up 1%
- Daily Journal: Currently Fairly Valued (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal Corporation Announces Financial Results for the six Months ended March 31, 2025
- Charlie Munger Says The Secret Is To 'Find Costcos, Not Good Exits,' Saying His Wealth Came From Relentless Holding And Not Slick Sell Signals - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- News Corp Gets Key Rating Upgrade. Prepping For Breakout?
- How to Invest $100,000 in a Buffett-Inspired Dividend Portfolio
- Charlie Munger Warned About BlackRock's Power—'We Have A New Bunch Of Emperors,' And Larry Fink Shouldn't Rule The World - BlackRock (NYSE:BLK), Daily Journal (NASDAQ:DJCO)
- Daily Journal: Has Sufficient Resources To Reverse Temporary Slowdown (NASDAQ:DJCO)
日范围
435.00 445.00
年范围
359.34 602.00
- 前一天收盘价
- 435.05
- 开盘价
- 438.34
- 卖价
- 444.48
- 买价
- 444.78
- 最低价
- 435.00
- 最高价
- 445.00
- 交易量
- 27
- 日变化
- 2.17%
- 月变化
- -4.87%
- 6个月变化
- 12.88%
- 年变化
- -7.78%
