DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
442.65 USD 7.60 (1.75%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DJCO de hoy ha cambiado un 1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 435.00, mientras que el máximo ha alcanzado 451.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Daily Journal Corp (S.C.). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DJCO News
Rango diario
435.00 451.50
Rango anual
359.34 602.00
- Cierres anteriores
- 435.05
- Open
- 438.34
- Bid
- 442.65
- Ask
- 442.95
- Low
- 435.00
- High
- 451.50
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 1.75%
- Cambio mensual
- -5.26%
- Cambio a 6 meses
- 12.42%
- Cambio anual
- -8.16%
