DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)

442.65 USD 7.60 (1.75%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DJCO de hoy ha cambiado un 1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 435.00, mientras que el máximo ha alcanzado 451.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Daily Journal Corp (S.C.). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
435.00 451.50
Rango anual
359.34 602.00
Cierres anteriores
435.05
Open
438.34
Bid
442.65
Ask
442.95
Low
435.00
High
451.50
Volumen
50
Cambio diario
1.75%
Cambio mensual
-5.26%
Cambio a 6 meses
12.42%
Cambio anual
-8.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B