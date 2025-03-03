KurseKategorien
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)

444.20 USD 0.57 (0.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DJCO hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 443.45 bis zu einem Hoch von 444.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Daily Journal Corp (S.C.)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
443.45 444.34
Jahresspanne
359.34 602.00
Vorheriger Schlusskurs
444.77
Eröffnung
444.34
Bid
444.20
Ask
444.50
Tief
443.45
Hoch
444.34
Volumen
15
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
-4.93%
6-Monatsänderung
12.81%
Jahresänderung
-7.84%
