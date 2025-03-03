Währungen / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
444.20 USD 0.57 (0.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DJCO hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 443.45 bis zu einem Hoch von 444.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Daily Journal Corp (S.C.)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
443.45 444.34
Jahresspanne
359.34 602.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 444.77
- Eröffnung
- 444.34
- Bid
- 444.20
- Ask
- 444.50
- Tief
- 443.45
- Hoch
- 444.34
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- -4.93%
- 6-Monatsänderung
- 12.81%
- Jahresänderung
- -7.84%
