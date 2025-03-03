CotationsSections
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)

447.93 USD 3.16 (0.71%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DJCO a changé de 0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 443.45 et à un maximum de 449.90.

Suivez la dynamique Daily Journal Corp (S.C.). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
443.45 449.90
Range Annuel
359.34 602.00
Clôture Précédente
444.77
Ouverture
444.34
Bid
447.93
Ask
448.23
Plus Bas
443.45
Plus Haut
449.90
Volume
91
Changement quotidien
0.71%
Changement Mensuel
-4.13%
Changement à 6 Mois
13.76%
Changement Annuel
-7.07%
