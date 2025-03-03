Devises / DJCO
DJCO: Daily Journal Corp (S.C.)
447.93 USD 3.16 (0.71%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DJCO a changé de 0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 443.45 et à un maximum de 449.90.
Suivez la dynamique Daily Journal Corp (S.C.). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
443.45 449.90
Range Annuel
359.34 602.00
- Clôture Précédente
- 444.77
- Ouverture
- 444.34
- Bid
- 447.93
- Ask
- 448.23
- Plus Bas
- 443.45
- Plus Haut
- 449.90
- Volume
- 91
- Changement quotidien
- 0.71%
- Changement Mensuel
- -4.13%
- Changement à 6 Mois
- 13.76%
- Changement Annuel
- -7.07%
20 septembre, samedi