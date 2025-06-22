通貨 / CNXC
CNXC: Concentrix Corporation
57.10 USD 1.61 (2.90%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNXCの今日の為替レートは、2.90%変化しました。日中、通貨は1あたり55.75の安値と57.26の高値で取引されました。
Concentrix Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CNXC News
- Concentrix: Undervalued Despite Strong Fundamentals And Operational AI Solutions (CNXC)
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings Lag Estimates
- Concentrix acquires SAI Digital to expand APAC technology capabilities
- CNXC or TRI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Bowman Consulting Group (BWMN) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Concentrix at Canaccord Conference: AI and Strategic Growth
- Teleperformance: Navigating Challenges (OTCMKTS:TLPFF)
- Concentrix launches AI-powered customer experience tools
- Dollar's dive offsets tariff sting for some US bellwethers
- Concentrix Corporation (CNXC): A Bull Case Theory
- Concentrix Releases 2025 Sustainability Report “ ˜The Power of One’
- Concentrix Posts Downbeat Earnings, Joins CorMedix And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Concentrix (NASDAQ:CNXC), AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)
- Concentrix Corporation (CNXC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Concentrix Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CNXC)
- Earnings call transcript: Concentrix misses EPS forecast, revenue beats in Q2 2025
- Concentrix Stock Slips After Mixed Q2 Results: Details - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Concentrix Reports Second Quarter 2025 Results
- Concentrix misses earnings expectations, stock falls
- Concentrix earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Concentrix Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Concentrix: This AI-Driven Tech Company Is Generating Real Cash Flow (NASDAQ:CNXC)
- Wall Street Week Ahead
- Concentrix: Undervalued Leader With Tangible Cash Flow And Strategic Leverage Reduction
1日のレンジ
55.75 57.26
1年のレンジ
36.28 66.00
- 以前の終値
- 55.49
- 始値
- 56.79
- 買値
- 57.10
- 買値
- 57.40
- 安値
- 55.75
- 高値
- 57.26
- 出来高
- 2.006 K
- 1日の変化
- 2.90%
- 1ヶ月の変化
- 10.27%
- 6ヶ月の変化
- 3.50%
- 1年の変化
- 11.89%
