Devises / CNXC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CNXC: Concentrix Corporation
56.97 USD 0.13 (0.23%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNXC a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.96 et à un maximum de 57.87.
Suivez la dynamique Concentrix Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNXC Nouvelles
- Concentrix: Undervalued Despite Strong Fundamentals And Operational AI Solutions (CNXC)
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings Lag Estimates
- Concentrix acquires SAI Digital to expand APAC technology capabilities
- CNXC or TRI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Bowman Consulting Group (BWMN) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Concentrix at Canaccord Conference: AI and Strategic Growth
- Teleperformance: Navigating Challenges (OTCMKTS:TLPFF)
- Concentrix launches AI-powered customer experience tools
- Dollar's dive offsets tariff sting for some US bellwethers
- Concentrix Corporation (CNXC): A Bull Case Theory
- Concentrix Releases 2025 Sustainability Report “ ˜The Power of One’
- Concentrix Posts Downbeat Earnings, Joins CorMedix And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Concentrix (NASDAQ:CNXC), AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)
- Concentrix Corporation (CNXC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Concentrix Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CNXC)
- Earnings call transcript: Concentrix misses EPS forecast, revenue beats in Q2 2025
- Concentrix Stock Slips After Mixed Q2 Results: Details - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Concentrix Reports Second Quarter 2025 Results
- Concentrix misses earnings expectations, stock falls
- Concentrix earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Concentrix Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Concentrix: This AI-Driven Tech Company Is Generating Real Cash Flow (NASDAQ:CNXC)
- Wall Street Week Ahead
- Concentrix: Undervalued Leader With Tangible Cash Flow And Strategic Leverage Reduction
Range quotidien
55.96 57.87
Range Annuel
36.28 66.00
- Clôture Précédente
- 57.10
- Ouverture
- 57.59
- Bid
- 56.97
- Ask
- 57.27
- Plus Bas
- 55.96
- Plus Haut
- 57.87
- Volume
- 1.629 K
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 10.02%
- Changement à 6 Mois
- 3.26%
- Changement Annuel
- 11.64%
20 septembre, samedi