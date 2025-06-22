КотировкиРазделы
Валюты / CNXC
CNXC: Concentrix Corporation

54.79 USD 1.15 (2.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNXC за сегодня изменился на 2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.92, а максимальная — 54.83.

Следите за динамикой Concentrix Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.92 54.83
Годовой диапазон
36.28 66.00
Предыдущее закрытие
53.64
Open
53.62
Bid
54.79
Ask
55.09
Low
52.92
High
54.83
Объем
2.895 K
Дневное изменение
2.14%
Месячное изменение
5.81%
6-месячное изменение
-0.69%
Годовое изменение
7.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.