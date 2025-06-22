Валюты / CNXC
CNXC: Concentrix Corporation
54.79 USD 1.15 (2.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNXC за сегодня изменился на 2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.92, а максимальная — 54.83.
Следите за динамикой Concentrix Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
52.92 54.83
Годовой диапазон
36.28 66.00
- Предыдущее закрытие
- 53.64
- Open
- 53.62
- Bid
- 54.79
- Ask
- 55.09
- Low
- 52.92
- High
- 54.83
- Объем
- 2.895 K
- Дневное изменение
- 2.14%
- Месячное изменение
- 5.81%
- 6-месячное изменение
- -0.69%
- Годовое изменение
- 7.37%
