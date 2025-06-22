FiyatlarBölümler
CNXC: Concentrix Corporation

56.97 USD 0.13 (0.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNXC fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.96 ve Yüksek fiyatı olarak 57.87 aralığında işlem gördü.

Concentrix Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
55.96 57.87
Yıllık aralık
36.28 66.00
Önceki kapanış
57.10
Açılış
57.59
Satış
56.97
Alış
57.27
Düşük
55.96
Yüksek
57.87
Hacim
1.629 K
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
10.02%
6 aylık değişim
3.26%
Yıllık değişim
11.64%
