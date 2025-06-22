Dövizler / CNXC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNXC: Concentrix Corporation
56.97 USD 0.13 (0.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNXC fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.96 ve Yüksek fiyatı olarak 57.87 aralığında işlem gördü.
Concentrix Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNXC haberleri
- Concentrix: Undervalued Despite Strong Fundamentals And Operational AI Solutions (CNXC)
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings Lag Estimates
- Concentrix acquires SAI Digital to expand APAC technology capabilities
- CNXC or TRI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Bowman Consulting Group (BWMN) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Concentrix at Canaccord Conference: AI and Strategic Growth
- Teleperformance: Navigating Challenges (OTCMKTS:TLPFF)
- Concentrix launches AI-powered customer experience tools
- Dollar's dive offsets tariff sting for some US bellwethers
- Concentrix Corporation (CNXC): A Bull Case Theory
- Concentrix Releases 2025 Sustainability Report “ ˜The Power of One’
- Concentrix Posts Downbeat Earnings, Joins CorMedix And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Concentrix (NASDAQ:CNXC), AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)
- Concentrix Corporation (CNXC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Concentrix Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CNXC)
- Earnings call transcript: Concentrix misses EPS forecast, revenue beats in Q2 2025
- Concentrix Stock Slips After Mixed Q2 Results: Details - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Concentrix Reports Second Quarter 2025 Results
- Concentrix misses earnings expectations, stock falls
- Concentrix earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Concentrix Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Concentrix: This AI-Driven Tech Company Is Generating Real Cash Flow (NASDAQ:CNXC)
- Wall Street Week Ahead
- Concentrix: Undervalued Leader With Tangible Cash Flow And Strategic Leverage Reduction
Günlük aralık
55.96 57.87
Yıllık aralık
36.28 66.00
- Önceki kapanış
- 57.10
- Açılış
- 57.59
- Satış
- 56.97
- Alış
- 57.27
- Düşük
- 55.96
- Yüksek
- 57.87
- Hacim
- 1.629 K
- Günlük değişim
- -0.23%
- Aylık değişim
- 10.02%
- 6 aylık değişim
- 3.26%
- Yıllık değişim
- 11.64%
21 Eylül, Pazar