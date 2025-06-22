통화 / CNXC
CNXC: Concentrix Corporation
56.97 USD 0.13 (0.23%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNXC 환율이 오늘 -0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.96이고 고가는 57.87이었습니다.
Concentrix Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CNXC News
- Concentrix: Undervalued Despite Strong Fundamentals And Operational AI Solutions (CNXC)
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings Lag Estimates
- Concentrix acquires SAI Digital to expand APAC technology capabilities
- CNXC or TRI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Bowman Consulting Group (BWMN) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Concentrix at Canaccord Conference: AI and Strategic Growth
- Teleperformance: Navigating Challenges (OTCMKTS:TLPFF)
- Concentrix launches AI-powered customer experience tools
- Dollar's dive offsets tariff sting for some US bellwethers
- Concentrix Corporation (CNXC): A Bull Case Theory
- Concentrix Releases 2025 Sustainability Report “ ˜The Power of One’
- Concentrix Posts Downbeat Earnings, Joins CorMedix And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Concentrix (NASDAQ:CNXC), AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)
- Concentrix Corporation (CNXC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Concentrix Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CNXC)
- Earnings call transcript: Concentrix misses EPS forecast, revenue beats in Q2 2025
- Concentrix Stock Slips After Mixed Q2 Results: Details - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Concentrix Reports Second Quarter 2025 Results
- Concentrix misses earnings expectations, stock falls
- Concentrix earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Concentrix Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Concentrix: This AI-Driven Tech Company Is Generating Real Cash Flow (NASDAQ:CNXC)
- Wall Street Week Ahead
- Concentrix: Undervalued Leader With Tangible Cash Flow And Strategic Leverage Reduction
일일 변동 비율
55.96 57.87
년간 변동
36.28 66.00
- 이전 종가
- 57.10
- 시가
- 57.59
- Bid
- 56.97
- Ask
- 57.27
- 저가
- 55.96
- 고가
- 57.87
- 볼륨
- 1.629 K
- 일일 변동
- -0.23%
- 월 변동
- 10.02%
- 6개월 변동
- 3.26%
- 년간 변동율
- 11.64%
