通貨 / BCSF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.86 USD 0.21 (1.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCSFの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり14.65の安値と14.87の高値で取引されました。
Bain Capital Specialty Finance Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCSF News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Best Value Stock to Buy for September 18th
- Best Income Stocks to Buy for September 18th
- Should Value Investors Buy Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Stock?
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- What Makes Bain Capital Specialty (BCSF) a New Strong Buy Stock
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDC Weekly Review: Let's Take A Deep Breath On Dividend Coverage
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- M&A News: Blackstone Stock (BX) Gains as it Readies $3.5B Offer for Japan IT Giant TechnoPro - TipRanks.com
- Bain Capital Specialty Finance earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Bain Capital Specialty Finance Q2 2025 slides: NII dips while portfolio expands
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- Three groups eyeing bids for Sapporo’s $2.7 billion property business, sources say
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Bain Capital Specialty Finance appoints new vice president following resignation
- Bain Capital raises $1 billion in debt for Sizzling Platter deal - Bloomberg
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Bain Capital in discussion to acquire PCI Pharma for $10 billion - Bloomberg
- Japan lawmakers urge pension fund to invest in domestic private equity
- Model Portfolio For Income, April 2025
1日のレンジ
14.65 14.87
1年のレンジ
13.20 19.21
- 以前の終値
- 14.65
- 始値
- 14.74
- 買値
- 14.86
- 買値
- 15.16
- 安値
- 14.65
- 高値
- 14.87
- 出来高
- 420
- 1日の変化
- 1.43%
- 1ヶ月の変化
- -5.83%
- 6ヶ月の変化
- -10.96%
- 1年の変化
- -11.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K