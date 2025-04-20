Währungen / BCSF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.86 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCSF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.86 bis zu einem Hoch von 14.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bain Capital Specialty Finance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCSF News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Best Value Stock to Buy for September 18th
- Best Income Stocks to Buy for September 18th
- Should Value Investors Buy Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Stock?
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- What Makes Bain Capital Specialty (BCSF) a New Strong Buy Stock
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDC Weekly Review: Let's Take A Deep Breath On Dividend Coverage
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- M&A News: Blackstone Stock (BX) Gains as it Readies $3.5B Offer for Japan IT Giant TechnoPro - TipRanks.com
- Bain Capital Specialty Finance earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Bain Capital Specialty Finance Q2 2025 slides: NII dips while portfolio expands
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- Three groups eyeing bids for Sapporo’s $2.7 billion property business, sources say
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Bain Capital Specialty Finance appoints new vice president following resignation
- Bain Capital raises $1 billion in debt for Sizzling Platter deal - Bloomberg
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Bain Capital in discussion to acquire PCI Pharma for $10 billion - Bloomberg
- Japan lawmakers urge pension fund to invest in domestic private equity
- Model Portfolio For Income, April 2025
Tagesspanne
14.86 14.97
Jahresspanne
13.20 19.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.86
- Eröffnung
- 14.90
- Bid
- 14.86
- Ask
- 15.16
- Tief
- 14.86
- Hoch
- 14.97
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -5.83%
- 6-Monatsänderung
- -10.96%
- Jahresänderung
- -11.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K