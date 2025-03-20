Валюты / BCSF
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.56 USD 0.60 (3.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCSF за сегодня изменился на -3.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.51, а максимальная — 14.81.
Следите за динамикой Bain Capital Specialty Finance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BCSF
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- What Makes Bain Capital Specialty (BCSF) a New Strong Buy Stock
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDC Weekly Review: Let's Take A Deep Breath On Dividend Coverage
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- M&A News: Blackstone Stock (BX) Gains as it Readies $3.5B Offer for Japan IT Giant TechnoPro - TipRanks.com
- Bain Capital Specialty Finance earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Bain Capital Specialty Finance Q2 2025 slides: NII dips while portfolio expands
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- Three groups eyeing bids for Sapporo’s $2.7 billion property business, sources say
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Bain Capital Specialty Finance appoints new vice president following resignation
- Bain Capital raises $1 billion in debt for Sizzling Platter deal - Bloomberg
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Bain Capital in discussion to acquire PCI Pharma for $10 billion - Bloomberg
- Japan lawmakers urge pension fund to invest in domestic private equity
- Model Portfolio For Income, April 2025
- BDC Weekly Review: Consequences Of The Trade War For BDCs
- Why A Barbell Income Portfolio Makes Sense Today
- Bain Capital acquires majority of Namirial at €1.1B valuation - Bloomberg
- Opportunities In The Income Market Drawdown
Дневной диапазон
14.51 14.81
Годовой диапазон
13.20 19.21
- Предыдущее закрытие
- 15.16
- Open
- 14.69
- Bid
- 14.56
- Ask
- 14.86
- Low
- 14.51
- High
- 14.81
- Объем
- 757
- Дневное изменение
- -3.96%
- Месячное изменение
- -7.73%
- 6-месячное изменение
- -12.76%
- Годовое изменение
- -13.13%
