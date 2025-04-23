Devises / BCSF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.84 USD 0.02 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BCSF a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.76 et à un maximum de 14.97.
Suivez la dynamique Bain Capital Specialty Finance Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCSF Nouvelles
- HTGC's Baa2 Credit Rating Upgraded by Moody's, Outlook Stable
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Best Value Stock to Buy for September 18th
- Best Income Stocks to Buy for September 18th
- Should Value Investors Buy Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Stock?
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- What Makes Bain Capital Specialty (BCSF) a New Strong Buy Stock
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDC Weekly Review: Let's Take A Deep Breath On Dividend Coverage
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- M&A News: Blackstone Stock (BX) Gains as it Readies $3.5B Offer for Japan IT Giant TechnoPro - TipRanks.com
- Bain Capital Specialty Finance earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Bain Capital Specialty Finance Q2 2025 slides: NII dips while portfolio expands
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- Three groups eyeing bids for Sapporo’s $2.7 billion property business, sources say
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Bain Capital Specialty Finance appoints new vice president following resignation
- Bain Capital raises $1 billion in debt for Sizzling Platter deal - Bloomberg
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Bain Capital in discussion to acquire PCI Pharma for $10 billion - Bloomberg
- Japan lawmakers urge pension fund to invest in domestic private equity
Range quotidien
14.76 14.97
Range Annuel
13.20 19.21
- Clôture Précédente
- 14.86
- Ouverture
- 14.90
- Bid
- 14.84
- Ask
- 15.14
- Plus Bas
- 14.76
- Plus Haut
- 14.97
- Volume
- 692
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- -5.96%
- Changement à 6 Mois
- -11.08%
- Changement Annuel
- -11.46%
20 septembre, samedi