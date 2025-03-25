货币 / BCSF
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.56 USD 0.60 (3.96%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCSF汇率已更改-3.96%。当日，交易品种以低点14.51和高点14.81进行交易。
关注Bain Capital Specialty Finance Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCSF新闻
- Should Value Investors Buy Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Stock?
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- What Makes Bain Capital Specialty (BCSF) a New Strong Buy Stock
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDC Weekly Review: Let's Take A Deep Breath On Dividend Coverage
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- M&A News: Blackstone Stock (BX) Gains as it Readies $3.5B Offer for Japan IT Giant TechnoPro - TipRanks.com
- Bain Capital Specialty Finance earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Bain Capital Specialty Finance Q2 2025 slides: NII dips while portfolio expands
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- Three groups eyeing bids for Sapporo’s $2.7 billion property business, sources say
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Bain Capital Specialty Finance appoints new vice president following resignation
- Bain Capital raises $1 billion in debt for Sizzling Platter deal - Bloomberg
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Bain Capital in discussion to acquire PCI Pharma for $10 billion - Bloomberg
- Japan lawmakers urge pension fund to invest in domestic private equity
- Model Portfolio For Income, April 2025
- BDC Weekly Review: Consequences Of The Trade War For BDCs
- Why A Barbell Income Portfolio Makes Sense Today
- Bain Capital acquires majority of Namirial at €1.1B valuation - Bloomberg
日范围
14.51 14.81
年范围
13.20 19.21
- 前一天收盘价
- 15.16
- 开盘价
- 14.69
- 卖价
- 14.56
- 买价
- 14.86
- 最低价
- 14.51
- 最高价
- 14.81
- 交易量
- 757
- 日变化
- -3.96%
- 月变化
- -7.73%
- 6个月变化
- -12.76%
- 年变化
- -13.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值