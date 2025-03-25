Divisas / BCSF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.65 USD 0.09 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCSF de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.52, mientras que el máximo ha alcanzado 14.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bain Capital Specialty Finance Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCSF News
- Should Value Investors Buy Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Stock?
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- What Makes Bain Capital Specialty (BCSF) a New Strong Buy Stock
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDC Weekly Review: Let's Take A Deep Breath On Dividend Coverage
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- M&A News: Blackstone Stock (BX) Gains as it Readies $3.5B Offer for Japan IT Giant TechnoPro - TipRanks.com
- Bain Capital Specialty Finance earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Bain Capital Specialty Finance Q2 2025 slides: NII dips while portfolio expands
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- Three groups eyeing bids for Sapporo’s $2.7 billion property business, sources say
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Bain Capital Specialty Finance appoints new vice president following resignation
- Bain Capital raises $1 billion in debt for Sizzling Platter deal - Bloomberg
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Bain Capital in discussion to acquire PCI Pharma for $10 billion - Bloomberg
- Japan lawmakers urge pension fund to invest in domestic private equity
- Model Portfolio For Income, April 2025
- BDC Weekly Review: Consequences Of The Trade War For BDCs
- Why A Barbell Income Portfolio Makes Sense Today
- Bain Capital acquires majority of Namirial at €1.1B valuation - Bloomberg
Rango diario
14.52 14.91
Rango anual
13.20 19.21
- Cierres anteriores
- 14.56
- Open
- 14.57
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Low
- 14.52
- High
- 14.91
- Volumen
- 423
- Cambio diario
- 0.62%
- Cambio mensual
- -7.16%
- Cambio a 6 meses
- -12.22%
- Cambio anual
- -12.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B