BCSF
BCSF: Bain Capital Specialty Finance Inc
14.84 USD 0.02 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCSF 환율이 오늘 -0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.76이고 고가는 14.97이었습니다.
Bain Capital Specialty Finance Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.76 14.97
년간 변동
13.20 19.21
- 이전 종가
- 14.86
- 시가
- 14.90
- Bid
- 14.84
- Ask
- 15.14
- 저가
- 14.76
- 고가
- 14.97
- 볼륨
- 692
- 일일 변동
- -0.13%
- 월 변동
- -5.96%
- 6개월 변동
- -11.08%
- 년간 변동율
- -11.46%
20 9월, 토요일