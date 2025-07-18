通貨 / ALV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ALV: Autoliv Inc
126.67 USD 1.76 (1.41%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALVの今日の為替レートは、1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり124.25の安値と126.82の高値で取引されました。
Autoliv Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALV News
- オートリブ株、52週高値の127.19ドルを記録
- Autoliv stock hits 52-week high at 127.19 USD
- Autoliv stock reaches 52-week high at 125.87 USD
- Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Autoliv Inc. stock hits 52-week high at 124.84 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autoliv Stock?
- Autoliv: Strong Pricing Power Signals A Strengthened Competitive Moat (NYSE:ALV)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Autoliv stock hits 52-week high at 118.99 USD
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Earnings call transcript: Allianz Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Allianz Q2 2025 slides reveal double-digit growth and record operating profit
- Here's Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Strong Value Stock
- BorgWarner Beats on Q2 Earnings, Boosts Dividend & Buyback
- Autoliv stock price target raised to $133 from $106 at TD Cowen
- GPC Tops Q2 Earnings Estimates, Slashes 2025 View Amid Tariffs
- Why international stocks can keep walloping U.S. investments in 2025
- Mizuho raises Autoliv stock price target to $130 on strong Q2 results
- Autoliv Hit Sales and Margin Records in Q2
- Jefferies reiterates Buy rating on Autoliv stock, maintains $140 price target
- Autoliv (ALV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Autoliv, Inc. (ALV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
1日のレンジ
124.25 126.82
1年のレンジ
75.49 127.89
- 以前の終値
- 124.91
- 始値
- 124.78
- 買値
- 126.67
- 買値
- 126.97
- 安値
- 124.25
- 高値
- 126.82
- 出来高
- 890
- 1日の変化
- 1.41%
- 1ヶ月の変化
- 3.56%
- 6ヶ月の変化
- 40.92%
- 1年の変化
- 35.62%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B