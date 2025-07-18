통화 / ALV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALV: Autoliv Inc
125.79 USD 0.88 (0.69%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALV 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 124.86이고 고가는 126.34이었습니다.
Autoliv Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALV News
- 오토리브, 주가 52주 신고가 경신…127.19 USD 기록
- Autoliv stock hits 52-week high at 127.19 USD
- Autoliv stock reaches 52-week high at 125.87 USD
- Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Autoliv Inc. stock hits 52-week high at 124.84 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autoliv Stock?
- Autoliv: Strong Pricing Power Signals A Strengthened Competitive Moat (NYSE:ALV)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Autoliv stock hits 52-week high at 118.99 USD
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Earnings call transcript: Allianz Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Allianz Q2 2025 slides reveal double-digit growth and record operating profit
- Here's Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Strong Value Stock
- BorgWarner Beats on Q2 Earnings, Boosts Dividend & Buyback
- Autoliv stock price target raised to $133 from $106 at TD Cowen
- GPC Tops Q2 Earnings Estimates, Slashes 2025 View Amid Tariffs
- Why international stocks can keep walloping U.S. investments in 2025
- Mizuho raises Autoliv stock price target to $130 on strong Q2 results
- Autoliv Hit Sales and Margin Records in Q2
- Jefferies reiterates Buy rating on Autoliv stock, maintains $140 price target
- Autoliv (ALV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Autoliv, Inc. (ALV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
일일 변동 비율
124.86 126.34
년간 변동
75.49 127.89
- 이전 종가
- 126.67
- 시가
- 125.91
- Bid
- 125.79
- Ask
- 126.09
- 저가
- 124.86
- 고가
- 126.34
- 볼륨
- 594
- 일일 변동
- -0.69%
- 월 변동
- 2.85%
- 6개월 변동
- 39.94%
- 년간 변동율
- 34.68%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K