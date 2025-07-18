货币 / ALV
ALV: Autoliv Inc
125.16 USD 0.26 (0.21%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALV汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点124.90和高点125.62进行交易。
关注Autoliv Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALV新闻
- Autoliv股价触及52周高点127.19美元
- Autoliv stock hits 52-week high at 127.19 USD
- Autoliv stock reaches 52-week high at 125.87 USD
- Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Autoliv Inc. stock hits 52-week high at 124.84 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autoliv Stock?
- Autoliv: Strong Pricing Power Signals A Strengthened Competitive Moat (NYSE:ALV)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Autoliv stock hits 52-week high at 118.99 USD
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Earnings call transcript: Allianz Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Allianz Q2 2025 slides reveal double-digit growth and record operating profit
- Here's Why Autoliv, Inc. (ALV) is a Strong Value Stock
- BorgWarner Beats on Q2 Earnings, Boosts Dividend & Buyback
- Autoliv stock price target raised to $133 from $106 at TD Cowen
- GPC Tops Q2 Earnings Estimates, Slashes 2025 View Amid Tariffs
- Why international stocks can keep walloping U.S. investments in 2025
- Mizuho raises Autoliv stock price target to $130 on strong Q2 results
- Autoliv Hit Sales and Margin Records in Q2
- Jefferies reiterates Buy rating on Autoliv stock, maintains $140 price target
- Autoliv (ALV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Autoliv, Inc. (ALV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
日范围
124.90 125.62
年范围
75.49 127.89
- 前一天收盘价
- 124.90
- 开盘价
- 124.95
- 卖价
- 125.16
- 买价
- 125.46
- 最低价
- 124.90
- 最高价
- 125.62
- 交易量
- 94
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 2.33%
- 6个月变化
- 39.24%
- 年变化
- 34.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
- 预测值
- 前值