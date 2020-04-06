AbuTrader

10 部のみ 800 ドルから

一日の素晴らしい時間

---簡単に言えば、AbuTraderと呼ばれる100％自動化された外国為替ロボットを作成しました（人間の確認はまったく必要ありません）

あなたが寝ている間、または生きている間にお金を稼ぐことができます



PROP FIRM 特別セットファイル テストに合格したり、実際の合格したアカウントを管理したりするためのすべての制限が快適です



* メジャーとマイナーのペアは機能します

* タイムフレーム - PAIR 動作による自動選択 (H1、H4、M30)

*最低$400デポジットOK

*どの Brooker サーバーでも、どのようなサフィックスでも問題ありません

*リスクなしで毎月約 5 ～ 10% の利益が得られます

*ニュースフィルターデイリーFX

*戦略タイプ - 徹底した資金管理のための超ハードコーディングされた 16000 行のコード。ニューラル予測、サポート、抵抗機能が付属しています。自動化されたボタン、詳細なマニュアル パネル、インジケーターの自動化も備えています。



-当社のサイトAbuMarketから購入する場合、卸売価格は最大200ドルです




-mql5 から購入した場合 - 5 アクティベーションで 400$




支払いタイプ - 最も簡単な最大 15 の方法

詐欺なし - 即時ダウンロード ボタン

3か月間の無料サポート

永久に無料アップデート

  初回インストールは無料 (3 か月後は 10 ドル)



あなたはショートですか - FBS アフィリエイト 無料 ....もっと見る

  (https://t.me/abumarket_support) 不足していますか - AbuMarket アフィリエイトまたは TG で 30% (手数料) を獲得できるセールにご協力ください ....もっと見る



  (https://t.me/abumarket_support)今すぐデモを予約してください

