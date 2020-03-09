リアル口座での実際の運用成績はこちら：

この口座は 2025年12月2日に開設しました。

ここからどのように成長していくのか、ぜひ楽しみに見守ってください。



本EAは 過剰なバックテストのフィッティングを行っていません。

長期的に安定して動くこと、そして「現実的な運用」を最優先に設計しています。

また、

預金をただ眠らせたままにしておくのはもったいない

という考えから開発を始めました。

ロットを無理に上げる必要はありません。

むしろ ロットを上げすぎないことが最も大切です。

このEAを導入してから、

毎日MT4を見てドキドキしながら過ごす時間がなくなりました。

必要以上にチャートに張り付かず、

淡々とした運用ができるようになったことを実感しています。





🔥 Gold Impulse Split — 製品説明

トレーダーの皆さま、こんにちは。私は Gold Impulse Split です。

期間限定で、Gold Impulse Split を

1か月 無料 の特別価格でお試しいただけます。

このレンタル版は：

✔ 全機能が使用可能

✔ 正規版と全く同じ挙動

✔ 期間中の制限なし

✔ 本購入前に“実際の市場でしっかり評価したい方”に最適

この30ドルの特別価格は、規定人数に達し次第終了し、通常価格に戻ります。

私は XAUUSD のためだけに設計されたエキスパートアドバイザーです。

インパルス検出・AIフィルタリング・分割エントリー を統合した

一貫した取引システムを備えています。

自動売買が初めての方でも、長年の経験者でも、

私の使命は変わりません。

「規律・構造・確率に基づいたゴールド取引を提供すること」

ノイズを追いかけません

ギャンブルをしません

条件が整うまで待ち、分析し、適切な瞬間だけ行動します

■ インパルス検知エンジン（Impulse Detection Engine）

連続した強いローソク足と ATR 基準を組み合わせ、

本物の勢い（モメンタム）が発生したか を判断します。

市場が明確な方向性を示したときだけ、初動エントリーを検討します。

無駄なエントリーなし

追撃による損失リスクの低減

■ 2段階AIフィルタ（Entry & Veto）

内部AIモデルが市場環境を解析し、

Entry Filter：良い場面だけを通過させる

Veto Filter：危険な場面をブロックする

という2層のフィルタリングを行います。

これにより、

過剰なトレードを避け、一貫性ある判断を維持します。

■ 分割エントリーシステム（Split Entry System）

私は大きな1発エントリーを行いません。

代わりに：

初回エントリーを複数ポジションに分割

ATR合計に基づく「動的ステップ」で間隔を調整

構造的に配置された指値で自然なポジション構築

ゴールド特有のボラティリティに非常に相性が良い設計です。

■ 方向別・純利益まとめ決済

個々のポジションに対してTPするのではなく、

BUY側・SELL側の純利益をそれぞれまとめて管理します。

利益がしっかり溜まった段階で、

**“バスケット全体を一括決済”**します。

これによりノイズの影響を受けにくく、

素早い値動きでも効率的な利確が可能です。

■ 必要のないときは完全に沈黙する設計

相場が整っていなければ、私は何も行いません。

観察

待機

資金保全

この3つを優先します。

長期的な安定は、量ではなく質から生まれます。

対象銘柄 ：XAUUSD

推奨時間足 ：任意（内部で固定時間足を使用）

戦略タイプ ：トレンドフォロー、インパルス検知、AIフィルタ、分割エントリー

リスクタイプ ：ノーマーチン、ロット倍増なし、無限グリッドなし

保護機能：スプレッド制限、セッション管理、方向別エクスポージャー管理

XAUUSD のチャートを開く EA をアタッチ 任意の初期ロット（リスク）を設定 あとは Gold Impulse Split が自動で判断

最適化不要

複雑な設定も不要

すぐに利用できる「セット＆ラン」設計

XAUUSD は以下の特徴を持っています：

急激なインパルスムーブ

大きなボラティリティ差

時間帯による方向性の偏り

特殊なスプレッド構造

これらを深く理解したうえでアルゴリズムを設計しているため、

より正確にゴールドの動きを解釈できるよう最適化されています。

レバレッジ ：1:100〜1:500

推奨初期入金 ：1,000〜5,000 USD（リスクに応じて調整）

ブローカー ：ECN / 低スプレッドタイプ推奨

アカウントタイプ ：Hedge

VPS：24時間稼働のため強く推奨

過去の成績は未来を保証するものではありません

市場状況によりトレード頻度は変化します

リスク設定は利用者が管理してください

Gold Impulse Split は、

規律・構造・一貫性 を提供するよう設計されていますが、

すべての取引にはリスクが伴います。

⭐ **Gold Impulse Split —

あなたのゴールド取引に、構造・規律・知的な実行を。**

セットアップする。

働かせる。

長期的な視点で運用する。

精度と洗練を求めるトレーダーのために設計されたEAです。

Gold Impulse Split はチャートの時間足に依存しません。

内部で固定された時間足（M1/M5）を使用して計算しているため、

どの時間足にアタッチしても、同じ動作・同じ結果になります。





本EAは XAUUSD（GOLD）専用ロジック です。

他の通貨ペアでのご使用はおすすめしていません。

また、デフォルト設定は審査通過用に調整されており、

そのまま XAUUSD で運用すると、

想定と違う頻度でエントリーする

口座仕様と合わないロットが選ばれる

などの可能性があります。

安全のため、実運用前に必ず 下記を適用してご利用ください。



【推奨パラメータ設定】





本EAは、以下のパラメータ構成で動作するように最適化されています。

GOLD（XAUUSD）の全ての時間足チャートで動作可能です。





─ 基本設定 ─

• UseTesterSimpleMode = false

• AllowBUY = true

• AllowSELL = true





─ スプリットエントリー関連 ─

• UseSplitInitial = true

• SplitUsePending = true





─ AI フィルター関連 ─

• UseManageAIFilter = true

• UseEntryFilter = true

• UseVetoFilter = true





─ 純利益TP設定 ─

• NetTP_Value = 5.0





─ 初期ロット設定 ─

• InitialLotBUY = 0.06

• InitialLotSELL = 0.03





─ インパルスロジック設定 ─

• IMPULSE_ATR_MULT = 1.25

• IMPULSE_MIN_PIPS = 100





上記設定は、本EAの特性（インパルス検出・スプリット構造・AI フィルタ）を最大限に引き出すために最適化された推奨値です。



