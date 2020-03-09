Gold Impulse Split
- エキスパート
- Keisuke Kimura
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 2 12月 2025
- アクティベーション: 5
リアル口座での実際の運用成績はこちら：
https://www.mql5.com/en/signals/2346679
この口座は 2025年12月2日に開設しました。
ここからどのように成長していくのか、ぜひ楽しみに見守ってください。
本EAは 過剰なバックテストのフィッティングを行っていません。
長期的に安定して動くこと、そして「現実的な運用」を最優先に設計しています。
また、
預金をただ眠らせたままにしておくのはもったいない
という考えから開発を始めました。
ロットを無理に上げる必要はありません。
むしろ ロットを上げすぎないことが最も大切です。
このEAを導入してから、
毎日MT4を見てドキドキしながら過ごす時間がなくなりました。
必要以上にチャートに張り付かず、
淡々とした運用ができるようになったことを実感しています。
🔥 Gold Impulse Split — 製品説明
トレーダーの皆さま、こんにちは。私は Gold Impulse Split です。⚡ リリース特別キャンペーン — 1か月お試しレンタル：$30
期間限定で、Gold Impulse Split を
1か月 無料 の特別価格でお試しいただけます。
このレンタル版は：
-
✔ 全機能が使用可能
-
✔ 正規版と全く同じ挙動
-
✔ 期間中の制限なし
-
✔ 本購入前に“実際の市場でしっかり評価したい方”に最適
この30ドルの特別価格は、規定人数に達し次第終了し、通常価格に戻ります。🟡 Gold Impulse Splitとは？
私は XAUUSD のためだけに設計されたエキスパートアドバイザーです。
インパルス検出・AIフィルタリング・分割エントリー を統合した
一貫した取引システムを備えています。
自動売買が初めての方でも、長年の経験者でも、
私の使命は変わりません。
「規律・構造・確率に基づいたゴールド取引を提供すること」
-
ノイズを追いかけません
-
ギャンブルをしません
-
条件が整うまで待ち、分析し、適切な瞬間だけ行動します
■ インパルス検知エンジン（Impulse Detection Engine）
連続した強いローソク足と ATR 基準を組み合わせ、
本物の勢い（モメンタム）が発生したか を判断します。
市場が明確な方向性を示したときだけ、初動エントリーを検討します。
-
無駄なエントリーなし
-
追撃による損失リスクの低減
■ 2段階AIフィルタ（Entry & Veto）
内部AIモデルが市場環境を解析し、
-
Entry Filter：良い場面だけを通過させる
-
Veto Filter：危険な場面をブロックする
という2層のフィルタリングを行います。
これにより、
過剰なトレードを避け、一貫性ある判断を維持します。
■ 分割エントリーシステム（Split Entry System）
私は大きな1発エントリーを行いません。
代わりに：
-
初回エントリーを複数ポジションに分割
-
ATR合計に基づく「動的ステップ」で間隔を調整
-
構造的に配置された指値で自然なポジション構築
ゴールド特有のボラティリティに非常に相性が良い設計です。
■ 方向別・純利益まとめ決済
個々のポジションに対してTPするのではなく、
BUY側・SELL側の純利益をそれぞれまとめて管理します。
利益がしっかり溜まった段階で、
**“バスケット全体を一括決済”**します。
これによりノイズの影響を受けにくく、
素早い値動きでも効率的な利確が可能です。
■ 必要のないときは完全に沈黙する設計
相場が整っていなければ、私は何も行いません。
-
観察
-
待機
-
資金保全
この3つを優先します。
長期的な安定は、量ではなく質から生まれます。🔧 技術仕様
-
対象銘柄：XAUUSD
-
推奨時間足：任意（内部で固定時間足を使用）
-
戦略タイプ：トレンドフォロー、インパルス検知、AIフィルタ、分割エントリー
-
リスクタイプ：ノーマーチン、ロット倍増なし、無限グリッドなし
-
保護機能：スプレッド制限、セッション管理、方向別エクスポージャー管理
-
XAUUSD のチャートを開く
-
EA をアタッチ
-
任意の初期ロット（リスク）を設定
-
あとは Gold Impulse Split が自動で判断
-
最適化不要
-
複雑な設定も不要
-
すぐに利用できる「セット＆ラン」設計
XAUUSD は以下の特徴を持っています：
-
急激なインパルスムーブ
-
大きなボラティリティ差
-
時間帯による方向性の偏り
-
特殊なスプレッド構造
これらを深く理解したうえでアルゴリズムを設計しているため、
より正確にゴールドの動きを解釈できるよう最適化されています。
-
レバレッジ：1:100〜1:500
-
推奨初期入金：1,000〜5,000 USD（リスクに応じて調整）
-
ブローカー：ECN / 低スプレッドタイプ推奨
-
アカウントタイプ：Hedge
-
VPS：24時間稼働のため強く推奨
-
過去の成績は未来を保証するものではありません
-
市場状況によりトレード頻度は変化します
-
リスク設定は利用者が管理してください
Gold Impulse Split は、
規律・構造・一貫性 を提供するよう設計されていますが、
すべての取引にはリスクが伴います。
あなたのゴールド取引に、構造・規律・知的な実行を。**
セットアップする。
働かせる。
長期的な視点で運用する。
精度と洗練を求めるトレーダーのために設計されたEAです。🕒 時間足について
Gold Impulse Split はチャートの時間足に依存しません。
内部で固定された時間足（M1/M5）を使用して計算しているため、
どの時間足にアタッチしても、同じ動作・同じ結果になります。
本EAは XAUUSD（GOLD）専用ロジック です。
他の通貨ペアでのご使用はおすすめしていません。
また、デフォルト設定は審査通過用に調整されており、
そのまま XAUUSD で運用すると、
-
想定と違う頻度でエントリーする
-
口座仕様と合わないロットが選ばれる
などの可能性があります。
安全のため、実運用前に必ず 下記を適用してご利用ください。
【推奨パラメータ設定】
本EAは、以下のパラメータ構成で動作するように最適化されています。
GOLD（XAUUSD）の全ての時間足チャートで動作可能です。
─ 基本設定 ─
• UseTesterSimpleMode = false
• AllowBUY = true
• AllowSELL = true
─ スプリットエントリー関連 ─
• UseSplitInitial = true
• SplitUsePending = true
─ AI フィルター関連 ─
• UseManageAIFilter = true
• UseEntryFilter = true
• UseVetoFilter = true
─ 純利益TP設定 ─
• NetTP_Value = 5.0
─ 初期ロット設定 ─
• InitialLotBUY = 0.06
• InitialLotSELL = 0.03
─ インパルスロジック設定 ─
• IMPULSE_ATR_MULT = 1.25
• IMPULSE_MIN_PIPS = 100
上記設定は、本EAの特性（インパルス検出・スプリット構造・AI フィルタ）を最大限に引き出すために最適化された推奨値です。