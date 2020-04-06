Euro Star

直接ご連絡ください。私の Telegram グループに追加します

もしあなたが、派手なバックテストを見せて「6か月で引退できる」と約束する、また別の EA を期待してここをクリックしたのなら――それは違います。寝ている間に $100 を $10,000 に変えるマーチンゲールの魔法を期待しているなら、正直に言って、私たち双方の時間を無駄にせず先へ進んでください。Euro Star は、フォレックスで本当のお金は派手さでは稼げないと理解している、経験あるトレーダーのために作られました。本当の利益は、規律、実際に成り立つ数学、そして油断したときに市場がどれほど容赦なくなるかを理解する健全な敬意から生まれます。長年の経験から学んだことはこれです： ボラティリティが口座を破壊することはありません。破壊するのは焦りです。

マーチンゲール？ええ、評判はありますし、それは当然です。何をしているのか分かっていなければ、どんなニュースの急変動よりも速く口座を吹き飛ばします。しかし重要なのはここです。正しく設計され、明確な境界が設けられ、ルーレットではなく精密なツールとして扱われたとき、それはまったく別物になります。それが Euro Star です。確かにマーチンゲールです――しかし、エンジニアリングされています。制御されています。数学的に制限されています。戦略そのものが危険なのではなく、誤った使い方が危険だと理解しているトレーダーのために作られています。

それでもここにいるなら、結構です。理解しているということです。

この EA は、私が考える「回復システムがどうあるべきか」という信念のすべてを体現しています。必死でも、無謀でも、盲目的でもありません。構造的で、知的で、そして常に――常に――資金保護を最優先します。ユーロ系通貨ペアは、他のフォレックス商品とは違った動きをします。個性と構造があります。あるセッションでは圧縮され、別のセッションでは爆発する。そして何を見るべきかを知っていれば、驚くほど予測可能になります。私は長年にわたり、EURUSD、EURJPY、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURNZD を観察してきました。本当に観察してきたのです。単に価格を見るのではなく、繰り返されるパターン、時間足を超えて現れるリズム、流動性が変化したときの挙動を研究してきました。Euro Star は M15、M30、H1、H4、D1 の直近60本のローソク足を使用します。常に分析し、パターンの類似性を探し、次に起こり得る確率を計算します。そして、それらのパターンが複数のレイヤーで一致したときにのみ取引を行います。これは重要です。なぜなら、この EA は闇雲に取引を投げるのではないからです。すべてのポジションは、希望や衝動、あるいはインジケーターのクロスではなく、パターン認識という土台から始まります。

目に見える Stop Loss がない状態で取引が開かれているのを見ても、それはシステムが無謀だからではありません。理由は次の通りです：

  1. エントリーはパターン分析によって確認されている
  2. 価格レンジは計算され、制限されている
  3. 時間および距離の制限が常に監視されている
  4. 回復プロトコルが待機している
  5. 資金は何よりも優先して保護されている

もし取引がこれらの条件内で解決しなければ――そのとき、マーチンゲールエンジンが作動します。しかし、無秩序にでも、必死にでもありません。取引が存在する前から設定されていた、あらかじめ決められた制限のもとで行われます。それが違いです。それこそが、このシステムが機能する理由です。

Euro Star はどのように口座を守るのか？

パターン認識エンジン
5つの時間足における60本のローソク足を分析し、再現性を測定し、起こり得る構造を投影します。パターン確認なしに取引は行われません。

時間制限付き回復ロジック
取引は永遠に市場に放置されません。計算された時間内にポジションがクローズしなければ、回復が発動し、ほとんどのマーチンゲールシステムを破壊する無限ドローダウンを防ぎます。

レンジ制限付き回復
EA は各ペアのボラティリティ範囲を計算します。マーチンゲールは制御されたゾーン内でのみ作動します。市場が混乱すれば、システムは引き下がります。それだけです。

ユーロペアごとの個別最適化
各ペアには独自のモデルがあります。EURUSD は EURJPY と同じ動きをしません。EA はそれを理解しています。設定の使い回しはありません。各クロスは固有の特性に基づいて扱われます。

交渉不可のリスクパラメータ
システムには厳格な制限があります。回復の深さを超えることは決してありません。たとえ取引を放棄する必要があってもです。資金保護は機能ではなく、すべての基盤です。

グリッドの乱発なし。無限倍化なし。混乱なし。
すべての段階は計算されています。すべての動きには意図があります。偶然はありません。

これは、毎時間アクションを求める人のための EA ではありません。各セッションで取引履歴が何十件も埋まることはありません。Euro Star は、次の価値を理解するトレーダーのためのものです：

  • 理解できるロジック
  • 予測可能な挙動
  • 理にかなったセットアップ
  • パニックではなく制御された回復
  • 派手なスパイクよりも安定したリターン
  • 感情よりも数学

意味のある取引が見られるでしょう。数は多くありませんが、すべてがパターンロジックに基づき、複数の安全チェックを通過し、何よりも資金を尊重しています。一貫性は大声で主張しません。ただ数字の中に静かに現れる――それを理解しているトレーダーなら、Euro Star はあなたのために作られています。

運用方法：

  • 時間足： H1
  • 通貨ペア： EURUSD（推奨は EURUSD H1）、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD
  • 最低入金額： $1000（複数ペアを運用する場合は多い方が望ましい）
  • 口座タイプ： ECN または Raw 推奨
  • リスク： EA の内部ロジックで管理。ただし 推奨ロット計算は1トレードあたり0.5%のリスク
  • レバレッジ： 1:100 以上

Euro Star は、月まで行くと約束してマージンコールをもたらす、よくあるマーチンゲール EA ではありません。実際に測定可能なパターン認識と、口座を破壊しない回復ロジックを組み合わせる試みです。マーチンゲールの力と危険性、その両方を理解するトレーダーのために作られています。忍耐強く、制御された回復が敵ではなく味方になり得ると理解し、混乱や希望よりも構造・境界・資金保護を重視するなら、これがあなたにとって唯一必要なマーチンゲールシステムになるかもしれません。市場は忍耐を報います。Euro Star はその原則のもとに構築されています。

任せてください。

作者のその他のプロダクト
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
エキスパート
Full Snapは基本的な原則に基づいています。それぞれの通貨ペアには独自の「個性」、ボラティリティパターン、最適な取引条件があります。すべての市場に一般的な戦略を適用するのではなく、Full Snapは8つの異なるアルゴリズム戦略を採用し、それぞれがターゲット通貨ペアから最大の効率を引き出すために特別に調整されています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、各アルゴリズムが異なる市場状況で通貨ペアごとの特性を活かし、利益を生み出す精密に調整された戦略に重点を置いています。 最良の結果を得るために、EURUSD H1でFull Snapのバックテストおよびフォワードテストを必ず実施してください。 通貨ペア別戦略アーキテクチャ EURUSD - インスティテューショナルフロートラッカー 戦略  流動性ブレイク検出: EURUSDは世界で最も多くの機関投資家のフローを受けています。Full SnapのEURUSDアルゴリズムは、ボリュームと価格分析を通じて機関投資家の蓄積ゾーンを特定し、リテールストップが狩られ、機関資金が流入し始めた時点でポジションを取ります。システムは、ヨーロッパ
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
エキスパート
始める前に、あなたに完全に正直でなければなりません。もし一晩であなたを金持ちにしてくれるEAを探しているのなら、Lumerisはあなたには向いていません。もし500ドルを1か月で5万ドルに変えることを期待しているのなら、別を探してください。このEAは、真の持続可能な富がフォレックスでどのように築かれるかを理解している忍耐強いトレーダーのために設計されています。それは、一回一回のトレード、日ごと、月ごとに着実に積み上げられるものです。フォレックス取引 ― 手動であれアルゴリズムであれ ― には忍耐が必要です。市場はあなたの請求書や夢、焦りなど気にしません。市場は忍耐を報い、欲に罰を与え、結果を無理に強要しようとする者を破滅させます。長年の取引と、何か月もかけてこのEAを開発した経験から、最も成功するトレーダーとは、すべての動きを捉える人ではなく、複利成長が魔法を発揮するまでゲームに残り続ける人であると学びました。 Lumerisはこの哲学を体現しています。 私はすべての機会を追いかけたり、すべてのピップを捕まえようとして不必要なリスクを取るために開発したのではありません。その代わりに、
