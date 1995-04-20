Oni Gear Pro

ONI GEAR PRO (v1.52) - プロフェッショナル・ダウ理論 & 描画アシストシステム

「手動分析」の時代は、静かに終わりを告げました。

無数のチャートをカチカチと切り替え、目を凝らして高値・安値を探し、あやふやな基準でラインを引く……。 その膨大な時間と労力は、スピードが命の現代相場において**「最大のハンデ」**でしかありません。 チャートに張り付き、脳を疲弊させるだけの「苦行」のような分析は、もはや過去の遺物です。

古い環境認識のスタイルは捨ててください。 これからのトレーダーに必要なのは、**「一瞬で判断し、一瞬で描画する」**ことだけです。

ONI GEAR PRO は、ダウ理論に基づくトレンド環境認識と、プロレベルのライン分析を瞬時に実行できる**「描画アシスト型」トレード支援ツール**です。 チャート上の重要な高値・安値を自動検出し、そこにワンクリックで吸着（スナップ）させることで、誰でも迷いなく正確な分析が可能になります。

■ ONI GEAR PRO を導入するメリット

1. 「大きいドット」をクリックするだけで、全体の流れがわかる 難しい理論は必要ありません。チャート上に表示された「大きなドット（重要高安値）」をクリックするだけで、そこに正確なラインが引かれ、相場の全体的な流れが一瞬で可視化されます。

2. 環境認識の時間を90%削減 マルチタイムフレームパネルにより、M1（スキャルピング）からD1（スイング）までのトレンド方向を一目で把握。さらにライン描画の自動化により、分析にかかる時間を劇的に短縮します。

3. 1つのチャートで全通貨を監視する「コックピット」化 ウォッチリスト機能により、多数のチャートウィンドウを開く必要がなくなります。1枚のチャートで全監視通貨ペアの状況を把握し、チャンスがあれば即座に切り替えて分析に入れます。

4. ブローカーを選ばないストレスフリーな設定 新搭載の「サフィックス自動検知」により、 USDJPY.pro や EURUSDm といった特殊なシンボル名を採用しているブローカーでも、設定を変更することなく即座に稼働します。

■ メイン機能：スマート描画アシスト（スナップ機能）

ONI GEAR PROの真骨頂です。パネル下部のボタンを選択し、チャート上のスイングポイント（ドット）をクリックするだけで、重要なラインを自動描画します。

  • HZ (Horizontal): 水平線

    • 直近の高値・安値に正確な水平線を描画します。

  • TR (Trendline): トレンドライン

    • 2つのポイントを結ぶトレンドラインを自動で引きます。

  • CH (Channel): チャネルライン

    • トレンドラインに加え、平行チャネルを自動描画します。このラインには価格タッチ時のアラート機能が搭載されています。

  • FB (Fibonacci): フィボナッチ・リトレースメント

    • 波の起点と終点を結び、主要な戻り目（38.2, 50.0, 61.8%）を自動表示します。

  • FE (Fibonacci Expansion): フィボナッチ・エクスパンション

    • 3点（N波動）を指定し、利益確定の目安となる拡張レベルを自動表示します。

■ その他の機能

1. マルチタイムフレーム・トレンドパネル

  • M1からD1までの7つのタイムフレームのトレンド方向（上昇＝青、下降＝赤）を表示。

  • パネル上のボタンをクリックするだけで、チャートの時間足を瞬時に切り替え可能。

  • 現在のチャートが「買い目線」か「売り目線」かを明確に表示。

2. スマート・マルチカレンシー・ウォッチリスト

  • サフィックス自動検知: ブローカー固有の接尾辞を自動補正（入力は USDJPY 等でOK）。

  • ローディングステート: 読み込み中はグレー、完了後にトレンドカラーに点灯。

  • ワンクリックで通貨ペアを切り替え、複数の通貨を高速で巡回監視できます。

3. 市場構造（Market Structure）の可視化

  • Swing High/Low: 重要な高値・安値を検出し、大小のドットで重要度を区別して表示。

  • ZigZagライン: 波形を視覚化し、トレンド構造を明確化。

  • パターン検出: 三角持ち合い（トライアングル）等のスクイーズ状況を自動検知して表示。

4. アラート機能

  • トレンド転換（ブレイク）時のアラート。

  • CHモードで描画したラインへの価格タッチアラート。

  • ポップアップ、メール、プッシュ通知に対応。

■ パラメータ設定

=== MAIN / VISUAL ===

  • InpPanelX , InpPanelY : パネル位置。

  • InpShowDots : スイングポイントのドット表示。

  • InpStartZigZag : ZigZagラインの初期表示。

=== WATCHLIST ===

  • InpWatchList : 監視したい通貨ペアをカンマ区切りで入力（例: USDJPY,EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,XAUUSD ）。

=== COLORS ===

  • テーマカラー（上昇色、下降色、背景色など）を完全にカスタマイズ可能です。

■ 使用方法

  1. チャートにインジケーターを適用します。

  2. パネルで全体のトレンド方向を確認します。

  3. **描画したいツール（例: FB）**のボタンをクリックしてONにします。

  4. チャート上の**「大きいドット」**をクリックします。

  5. ツールが自動的にポイントを認識し、正確なラインを描画。全体の流れが一瞬で把握できます。

まずはデモ版をダウンロードして、その「一瞬の快適さ」を体感してください。

■ 免責事項

本ツールは、チャート分析を支援するためのインジケーターであり、将来の利益を保証するものではありません。 外国為替証拠金取引（FX）等の金融商品取引には、価格変動等による損失のリスクがあります。 本ツールを使用したトレードによって生じた、いかなる損失や損害についても、開発者は一切の責任を負いかねます。 最終的な投資判断は、必ず自己責任で行ってください。


おすすめのプロダクト
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
インディケータ
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
HighPrecision Volatility Notifier
Hidenobu Hayashi
インディケータ
タイトル：ボラティリティを追いかけるのはもうやめよう：真のブレイクアウトが始まった時だけ通知を受け取る。 ノイズフィルターを備えたプロフェッショナルなツールが、MT4/MT5をスマートでプロアクティブなモニタリングシステムに変身させます。機関投資家レベルの動向を見逃すことはもうありません。 この検出器が他と異なる理由（二重層構造のノイズフィルタリング機能） 多くのボラティリティツールは固定の閾値を使用しており、変動の激しい市場では機能しません。当社のNotifierは、二重層のインテリジェントフィルタリングを採用することで誤ったシグナルを排除し、ノイズではなく、実用的なスパイクのみに基づいて行動することを保証します。 1. ATR適応フィルタリング（その威力） システムは、現在の価格変動を過去20期間の平均トゥルーレンジ（ATR）と比較して測定します。変動が過去の平均ボラティリティを設定された乗数（デフォルトは2.0倍）上回った場合にのみ通知されます。 利点: 低ボラティリティ セッション (アジア セッションなど) と高ボラティリティ イベント (NFP など) の
XFlow4
Maxim Kuznetsov
インディケータ
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
PX Trend
Vitalii Zakharuk
インディケータ
PX Trend is a technical indicator that mathematically transforms the price of a currency pair in the form of signaling arrows on the chart, it is used to predict the direction of the market movement. This tool is basic for the interpretation of the parameters of the graphs in technical analysis. PX Trend refers to an arrow indicator Forex - a tool that gives unambiguous signals to buy or sell currencies using arrows. An arrow directed upwards recommends buying, downward - selling. The indicato
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
インディケータ
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
インディケータ
Trading with the Transition to quality indicator is as simple as possible, if a blue arrow appears on the chart pointing up, a buy deal is opened. In the same case, if you see a red arrow pointing down, open a sell order. That is, everything is as simple as possible, positions are closed according to the reverse scheme, that is, as soon as a signal is received to open an order in the opposite direction from your position. For example, you opened a long position (sell), close it when a red arro
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Market Ticker
John Louis Fernando Diamante
インディケータ
The only Market Ticker on the market! Add a professional novelty to your workspace, with built in mini-charts A scrolling Market Ticker that displays price changes from all symbols in the Market Watch list. Provides an easy snapshot of symbol prices, and keeps scrolling automatically while you trade and analyse the chart. The ticker color (+/- price changes) are based on either the current or completed candle, and the previous candle. Options include: - MTF, eg choose to show price changes of
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
インディケータ
購入後に包括的なユーザーガイドを入手するには、お問い合わせください。  MQL5のシルバー賞を受賞した開発者が精密に設計したHydra Trend Riderインジケーターで、あなたのトレーディング体験を向上させましょう。比類なき市場の洞察を提供し、意思決定プロセスを強化するこの高度なツールは、トレーダーがトレーディング戦略において精度と効率を追求するための完璧な選択肢です。 MQL5チャンネル に参加する 当社の製品をご購入いただくと、 PDF形式の包括的なユーザーガイドをお送りします。ご購入後にお問い合わせいただければ、 迅速にユーザーガイドをお送りします。 インジケーターの特徴: マルチタイムフレームダッシュボード:  当社の洗練されたダッシュボードで、異なるタイムフレームにわたる市場の全体像を把握しましょう。短期的な変動や長期的なトレンドを分析する際にも、Hydraインジケーターは一瞬も見逃さないようにします。 強力なトレンドシグナル:  強力なトレンドシグナル機能で市場に先んじましょう。このツールは市場のトレンドを特定し、それを活用するのに役立ち、タイムリーで情報に基づい
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
インディケータ
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Rhino NW
Sergei Shishaev
インディケータ
Нестандартный индикатор определения текущего тренда. Альтернативный подход к определению текущей рыночной тенденции. В основе лежит уникальный алгоритм. Не используются   скользящие средние , осцилляторы , супер-тренды и прочие стандартные индикаторы. Для таймфреймов:   от M15 до D1 . Для стилей торговли:  интрадэй, свинг, долгосрок . Может стать готовой торговой стратегией совместно с любым канальным индикатором. Например таким, как индикатор   "Snake" . Внимание! Это индикатор, а не советник,
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
インディケータ
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
ArchIntel Pivot Point
Raphael Adetunji Olaiyapo
インディケータ
This tool draws all the pivot point lines on chart. It is important to remind/tell you that there are 5 pivot method according to BabyPips website. All these methods have their unique mathematical formula. 1. Floor Method. 2. Woodie Method. 3. Camarilla Method. 4. DeMark Method. 5. Fibonacci Method. What makes this pivot tool unique is that you can click the "Fibonacci" button to select the pivot method you want. You can click the "Monthly" button to select the Period you want to use for the piv
Smart Market Analyser
Elias Mtwenge
5 (1)
インディケータ
REMINDER: Early buyers hot price discount: Price subject to rise after first 20 copies. Starting price $65 and final price will be $1275. Secure your discounted copy Now! Smart Money Analyser Indicator User Manual 1. Introduction Welcome to the   Smart Money Analyser Indicator This powerful tool provides traders with comprehensive market analysis by combining various technical indicators to generate actionable trading signals. Designed to be user-friendly, this indicator helps traders of all
BB MA Cross for MT4
Koji Kobayashi
インディケータ
移動平均線クロス、ボリンジャーと移動平均線のクロス、移動平均線の角度でサイン表示 MT5インジケータ こちらに サイト とがあります。 このインジケータは3つのパターンでサインを表示（切り替え可能）します。 ①   移動平均線のクロス ②   ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス ③   ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロスと、中期移動平均線と長期移動平均線の角度 移動平均線のクロス 指定した短期移動平均線と長期移動平均線のゴールデンクロスでは買いサイン、デットクロスでは売りサインを表示します。 ディフォルトでは短期は5，長期は20となっています。 もちろん変更可能になります。 移動平均線の種類をEMA（指数平滑移動平均線）やSMMA（平滑化移動平均）などに変更可能で適する価格も変更可能になります。 ボリンジャーバンドと短期移動平均線のクロス ボリンジャーバンド（以降BB）と短期移動平均線のクロスでサインを表示します。 ディフォルトではBB+1σと5MAのゴールデンクロスで買いサイン、BB-1σと5MAのデットクロスで売りサインでサインを表示します。 BBの期間や、B
MoveWave
Andriy Sydoruk
インディケータ
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
Cancer
Vitalii Zakharuk
インディケータ
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
Multiphase
Ivan Simonika
インディケータ
Multiphase is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The key difference between the Multiphase indicator and other channel indicators (for example, from the same Bollinger Band) is that Multiphase takes into account not simple moving averages, but double-smoothed ones, which, on the one hand, makes it possible to more clearly determine the market movement, but, with on the other hand, it makes the indicator less sensitive.
ToolBox 360 MT4
Timo Kosiol
インディケータ
ToolBox 360 is the swiss knife of all indicators. It is full packed with useful tools to help you with your trading. It can be used to find best entry and exit points and help you to decide if you should open a trade or not. It shows market trends, candlestick formations outside / inside bars and you can sett time based allerts. Main features: Time based Fibonacci lines Choose a start and end time and the indicator shows you Fibonacci lines within the selected time range including range high a
Anemone
Sean Christian Hammond
インディケータ
人工知能(AI)を用いて、生物の目に見える行動パターンを傾向分析に取り込むために作成。 カオス理論は移動平均と出会う。 イソギンチャクに餌を与えるフィルターは、その蔓を伸ばして栄養の海に出し、自分自身を豊かにします。 私は過度に長い説明であなたの時間を無駄にしません、概念はこれらの用語で理解できます。 そのカスタマイズ可能な期間回転移動平均は、あなたが指定した時間入力で、単純、指数、加重、平滑化の間で切り替わります。 ローテーションはセミカオスであり、市場自体によって注入されたランダム性です。 これらのMAを積み重ねると、イソギンチャクのフィルターが巻きひげを環境に伸ばして餌を摂るような効果が得られます。
Black Chameleon Scalper
Pedro Potter
インディケータ
Black Chameleon  は、 動的な価格反応モデル に基づいて構築されており、現在の市場の動きに合わせて継続的に調整されます。 市場を固定状態に分類するのではなく、インジケーターは以下に注目します： 短期的な価格効率 モメンタムの変化 市場圧力の急激な変化 これにより、堅苦しい分類に頼らず、さまざまな市場環境に自然に対応することができます。 目的は、市場の状況が変化するにつれて効率的に反応し、短期間で頻繁に発生する機会を捉えることです。 ローンチ価格のお知らせ： ローンチ価格 $159 を活用できます。最初の2週間のみ有効です。 この期間終了後、価格は $319 に調整されます。 適応係数 これは、インジケーターの動作を直接制御する唯一のパラメータです： 値が高い → より積極的に適応、より多くのシグナル 値が低い → より滑らかな動作、シグナルは少なく安定 これにより、ユーザーはインジケーターが新しい市場状況にどの程度反応するかを細かく調整できます。 シグナルと信頼性 矢印 → エントリーシグナル 狙いマーク → エグジットシグナル シグナルは再描画や
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
インディケータ
This indicator calculates the strength of the major currencies (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) and shows the top 4 strongest currency pairs that are currently in a high probability trend for the day or for the week. Usage The indicator displays 8 currency pairs with a trend direction (e.g. "EURUSD-DOWN") and ranked according to strength, with 1 being ths strongest. There will be 4 pairs for intraday and 4 pairs for intraweek If a currency pair is present in the top 4 intraday, it is in
Daily hedge
Ad Hock Technologies Pty LTD
インディケータ
Introducing Daily Hedge - Your Advanced Custom Hedge System for Forex Trading Unleash the Power of Daily Hedge - Your Ultimate Trading Companion Experience the next level of trading sophistication with Daily Hedge, an advanced custom hedge system designed to revolutionize your Forex trading experience. With its cutting-edge features and intelligent algorithms, Daily Hedge empowers you to make informed decisions and seize profitable opportunities like never before. Unlocking Advanced Trading Str
VWAP Indicator MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
インディケータ
Description : VWAP (Volume-Weighted Average Price) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon. It is a measure of the average price at which pair is traded over the trading horizon. Read More. All Symbols and All Timeframes are supported. Indicator Inputs :     VWAP Mode : Mode of VWAP Calculation. Options can be selected : Single,Session,Daily,Weekly,Monthly     Volumes : Real Volumes,Tick Volumes     Price Type : Used price for calculating.
All Pivot Points Scanner
Hussein Adnan Kadhim
インディケータ
初心者またはプロフェッショナルである当社のベストセラーのマルチタイムフレームPivotProfは、スペシャリストが使用するサポート層とレジスタンス層を使用して、売買を美化し、一流の変更の可能性を提供します。ピボットの売買は、主要な範囲で市場に出入りするための簡単で優れた手法であり、当局によって長い間使用されており、外国為替、暗号、株式、インデックスなどのすべてのシンボルで機能します。ピボット教授がトップをもたらします市場が反応する可能性が最も高い場所であるディーラーへのレートティア。これは、ディーラーが市場に出入りし、大規模な最終損失やドローダウンを回避することを望んでいるまさにその要素です。 17の特定の時間枠全体から、シンボルごとに120度以上のデータを計算し、同時に表示する、他に類を見ないアルゴリズムを備えた豊富な機能。すべてがユニークで整頓された使いやすい形式で表示され、端末、電子メール、携帯電話のスマートフォンアラートが付属しています。さらに、全体がカスタマイズ可能です...数式、表示、信号など。 売買スタイルは数えられません。PivotProfを使用して、これらの重要
CCI Dashboard
Pablo Mozo Bel
インディケータ
The CCI Dashboard is an information panel which allows you to have a global market vision through a Commodity Channel Index. CCI Dashboard analyzes and tracks all the actives you want to invest in. Take advantage of this useful dashboard where you can open in a few seconds the chart and quickly invest on it. Main Features of CCI Dashboard Graphic panel that allows you to know the situation of many assets. 7 Different Commodity Channel Index situations to discover when an asset is overbought or
CSS Currency Strenght
Badis Brahimi
インディケータ
CSS " currency strength slope "  is a a multi currency strength indicator that use Forex major currencies, EUR, USD, CAD, AUD, NZD, JPY, CHF, GBP. it use 28 major pairs to calculate the power of every currency using a based moving averages algorithm : you will see volatility clearly between currencies. input: MA Fast & Slow. - MA Mode : simple, exponential, smoothed, linear weighted - Applied Price : close, open, high, low, median price, typical price, weighted price.
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
インディケータ
Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repaint :  All signals are delivered in real-time, with no lag
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
インディケータ
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Magneto Weekly Pro
Vladimir Blednov
インディケータ
Индикатор Magneto Weekly Pro отображает: Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами). Основные недельные цели (выделены белым цветом). Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками). Применение индикатора Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скаль
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
インディケータ
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
インディケータ
Miraculous Indicator – ガン・スクエア・オブ・ナインに基づく100%非リペイントのFXおよびバイナリーツール この動画では、FXおよびバイナリーオプションのトレーダー向けに特別に開発された、非常に正確で強力な取引ツールである Miraculous Indicator を紹介しています。このインジケーターがユニークなのは、伝説的な ガン・スクエア・オブ・ナイン と ガンの振動の法則 に基づいている点で、現代の取引で利用できる最も正確な予測ツールの一つとなっています。 Miraculous Indicatorは 完全に非リペイント であり、ローソク足が確定した後にシグナルが変化したり消えたりすることはありません。つまり、見たものがそのまま利用できます。これにより、トレーダーは自信を持ってエントリーおよびエグジットを行うための信頼性と一貫性のある根拠を得ることができます。 主な特徴: ガン・スクエア・オブ・ナインとガン理論に基づいて構築 100%非リペイントのシグナルシステム すべての時間枠（M1、M5、H1、H4、日足、週足）で機能 FXおよびバイナリーオプション取引
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
インディケータ
この指標は2つの利益確定レベルと非常に厳しいストップロスに焦点を当てており、m15以降の高時間枠で市場をスカルプすることを目指しています。これらの時間枠はスプレッドやブローカーの手数料の影響をあまり受けません。価格ダイバージェンス戦略に基づく買い/売りシグナルを提示し、強気のダイバージェンス条件が完全に満たされた際に買い矢印とtp/slレベルをプロットします。売り矢印も同様で、矢印はローソク足の終値に印刷され、ライブで再塗装されず、一部のシグナルはやや遅れて現れ、インジケーターに無視されてアラートを出しません。これは特定の市場状況(高いボラティリティやニュースの影響)におけるダイバージェンスの性質だからです。 なぜそれが機能するのか? .各信号の背後に良い戦略があります 。ライブで塗り直す必要はありません。 .どのペアでも使えます。 .安定したパフォーマンスを提供 おすすめ : 。より長い期間の使用 。インジケーターの主な周期を変えると信号の品質が変わります。入力は1つなので、各ペアの最適な周期を探してください 。高スプレッドの取引は避けてください。生のスプレッドアカウントを
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
インディケータ
スレイヤーバイナリーは、1キャンドルストライク矢印インジケーターのバイナリーオプションです。この指標は、聖杯を求める人向けではなく、一般的な取引に対して非現実的なアプローチです。この指標は一定のヒット率を示し、資金管理と日々の目標と組み合わせて使えば、さらに信頼性が高まります。インジケーターには以下に記載される多くの機能が備わっています: 特徴 再塗装なし:インジケーターは矢印をライブで再塗装しません。一度矢印が出ると、価格が逆方向に動いても矢印はその位置に留まります。 統計パネル:総合勝率%や最大損失勝ちシグナルなどの指標パフォーマンス統計を表示するパネル ダイバージェンスに基づく実証済み論理:この指標はダイバージェンス戦略を用いて売買矢印を決定します。 6つ以上の追加フィルター:インジケーターには勝率を上げ、無限のコンボを試せるための多数の追加フィルターがあります。 どうやってトレードするの? 単純に上向き矢印が出たときにコール/買いを開き、その期間の次のローソク足で取引を閉じればいいだけです...売却/プットシグナルも逆です。 日々の目標、例えば3勝者を挙げてから取引を停止す
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
インディケータ
MT5版はこちらから： https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx VIPグループアクセス： 有料製品の購入証明を当方の受信箱にお送りください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — MT4向けの強力なインジケーター、OBVのダイバージェンスを検出し市場の反転を予測 BlueDigitsFx OBV Divergenceインジケーターは、価格とオンバランスボリューム（OBV）を分析し、強気および弱気のダイバージェンスを自動検出します。これにより、トレンドの反転または継続の早期シグナルを提供します。価格の動きと出来高のパターンのダイバージェンスを強調することで、高確率のエントリーおよびエグジットポイントを見つけるのに役立ちます。 主な機能 強気および弱気のOBVダイバージェンスを自動検出 全ての時間足および通貨ペアに対応 ポップア
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
インディケータ
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
インディケータ
KATANA Scalper for MT4  製品概要 KATANA Scalper for MT4 は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高度なテクニカル分析インジケーターです。本製品は、短期取引（スキャルピング・デイトレード）において最も課題となる「価格ノイズ」と「反応の遅延」を同時に解決することを目的に設計されました。 独自の信号処理アルゴリズムにより、相場の表層的な乱高下を排除し、統計的に優位性の高い「モメンタムの芯」を抽出します。複雑な相場をシンプルに構造化し、トレーダーが客観的なデータに基づいて精密な判断を下すための視覚的インターフェースを提供します。 導入による5つの技術的メリット 1. 非線形アルゴリズムによるノイズ除去と低ラグの実現 従来の移動平均線やオシレーターは、平滑化を行うほど反応が遅れる（ラグが発生する）という数学的課題がありました。本ツールは独自の非線形ロジックを用いることで、価格の急変に即座に追従しながら、トレンドに影響しない微細なノイズのみを効果的にフィルタリングします。 2. 適応型ボラティリティフィルターによる環境
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
作者のその他のプロダクト
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
インディケータ
KATANA Scalper for MT4  製品概要 KATANA Scalper for MT4 は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高度なテクニカル分析インジケーターです。本製品は、短期取引（スキャルピング・デイトレード）において最も課題となる「価格ノイズ」と「反応の遅延」を同時に解決することを目的に設計されました。 独自の信号処理アルゴリズムにより、相場の表層的な乱高下を排除し、統計的に優位性の高い「モメンタムの芯」を抽出します。複雑な相場をシンプルに構造化し、トレーダーが客観的なデータに基づいて精密な判断を下すための視覚的インターフェースを提供します。 導入による5つの技術的メリット 1. 非線形アルゴリズムによるノイズ除去と低ラグの実現 従来の移動平均線やオシレーターは、平滑化を行うほど反応が遅れる（ラグが発生する）という数学的課題がありました。本ツールは独自の非線形ロジックを用いることで、価格の急変に即座に追従しながら、トレンドに影響しない微細なノイズのみを効果的にフィルタリングします。 2. 適応型ボラティリティフィルターによる環境
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
インディケータ
SHOGUN Trade - 16年間無調整の衝撃。戦略的市場構造と損小利大の極意 開発者も戦慄した「16年間」の真実 まず、添付した画像（バックテスト結果）をご覧ください。これはUSDJPY H1における、**2010年1月1日から2026年1月1日までの「丸16年間」**の検証結果です。 これはEA（自動売買）の販売ではありません。しかし、あえてこのグラフを提示させてください。「この結果、すごくないですか？」と。 特筆すべきは、この16年間、 一切のパラメーター調整（カーブフィッティング）を行っていない という点です。 リーマンショック後の混乱、アベノミクス、チャイナショック、ブレグジット、コロナショック、そして未曾有の歴史的円安――。市場のルールが何度も書き換わった激動の16年間を、このシステムは「無調整」のまま、見事な右肩上がりで突破しました。 圧倒的な3つの優位性 1. 「コツコツドカン」の真逆を行く設計（損小利大） 多くのトレーダーが資金を失う原因は、小さな利益を積み上げ、一度の負けで全てを失うことにあります。SHOGUN Tradeは、負けを最小限に抑え、トレン
Oni Strength Pro HUD
Yuki Miyake
インディケータ
【究極の進化】ONI STRENGTH v20.01：分析を捨て、執行に集中せよ ONI STRENGTHは、さらなる高みへと進化しました。 最初のバージョンから今回の最終版（v15. 00）までの歩みは劇的です。 単なる「情報表示ツール」から、 **「勝てるタイミングだけを教えてくれるシグナルツール」**へと生まれ変わりました。 私たちがこのツールを完成させるまでに改善した「4つの柱」が、 あなたのトレードを変えます。 ロジックの進化： 「強弱」と「チャート」の矛盾を排除した**「完全一致（Sync）ロジック」**を搭載。 反応速度の進化： 遅行指標を捨て、 EMAとプライスアクションによる**「初動の狙い撃ち」**を実現。 対応力の進化： 為替だけでなく、 GOLDやビットコインにも最適化された**「ハイブリッド判定」**を採用。 見た目の進化： 迷いをゼロにするため、 エメラルドグリーンとクリムゾンレッド による直感的な指示へ。 Oni Strength Pro - マルチアセット・トレンド分析ダッシュボード 製品概要 Oni Strength Proは、 通貨強弱分析とマ
Katana Price Action
Yuki Miyake
インディケータ
Katana_Price_Action コンセプト：原点回帰した「純粋なKATANA」 本製品は、多くのトレーダーの皆様からのご意見を取り入れ進化させてきた従来の『KATANA』シリーズから、あえて余分な機能を削ぎ落とした**「純粋なKATANA（Pure KATANA）」**です。 これまで多くのご要望を製品に反映させてきましたが、その結果としてシステムが複雑化し、新規にご購入された方から「設定項目が多すぎて使い方が分からない」「複雑すぎて本来の良さが埋もれている」といったお声をいただくことになりました。 そこで今回、私たちは原点に立ち返りました。複雑な設定や装飾を排除し、KATANA本来の強みである**「ロジックの鋭さ」と「統計的な優位性」のみを抽出**しました。これにより、初心者から上級者まで、迷うことなく本質的なトレード判断に活用できる仕様となっています。 製品概要 本製品は、MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム向けに最適化された高度なテクニカル分析インジケーターです。短期取引において最大の課題となる「価格ノイズ」と「反応の遅延」を同時に解決します。独
Katana Special Edition MT5
Yuki Miyake
1 (1)
インディケータ
KATANA SPECIAL EDITION [MTF MATRIX] for MT5 製品概要 KATANA SPECIAL EDITION は、多くの支持を得たMT4版の設計思想を継承し、MetaTrader 5（MT5）の次世代演算能力を最大限に活用するためにゼロから再設計された、マルチタイムフレーム（MTF）環境認識・シグナルシステムです。 MT5プラットフォーム特有の高速処理能力を活かし、M1（1分足）からD1（日足）までの全時間足をリアルタイムで同時監視する「3-TF Matrix Engine」を搭載。複数の時間軸が完全に同期し、統計的な優位性が一点に集約される「Golden Strike」ポイントを特定します。複雑な相場データを瞬時に「確信」へと変換する、プロフェッショナルな戦略コクピットを提供します。 5つの核心的な導入メリット 1. 3-TF Matrix Engine による「3次元の環境認識」 単一の時間足での判断によるリスクを排除するため、独自の「3次元マトリックス・フィルター」を搭載しています。 技術的利点: 「現在足（戦術）」「監視足（戦略）」「
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
インディケータ
Delta Swing Pro - マルチタイムフレーム・トレンド同調システム 製品コンセプト：時間足の矛盾を解消し、真の同調を捉える トレードにおける最大の障壁の一つは、時間足ごとの「方向性の矛盾」です。短期足が上昇を示していても、長期足が下降トレンドにある場合、そのノイズは多くの不必要な損失を招きます。 Delta Swing Pro は、異なる時間足のベクトルを「シンクロ（同調）」させるために設計されました。複数の時間軸が同じ方向へ動き出す「確率的優位性の高い局面」のみを特定し、迷いのない環境認識とエントリー判断を提供します。 5つの核心的な導入メリット 1. トレンド・コンセンサス機能（マルチタイムフレーム分析の最適化） 独自開発のアルゴリズムが、監視している全ての時間足のトレンドベクトルを内部で照合します。 技術的利点: 「短期は買い、長期は売り」といった矛盾を自動的に整理し、大きな資金の流れ（スマートマネー）と一致した方向のみを抽出します。 結果: 複雑なMTF分析をシンプル化し、一貫性のある戦略的な意思決定が可能になります。 2. 視覚的ステータスによる「待つ規
Dow Price Action Dashboard
Yuki Miyake
インディケータ
Price Action Dashboard Pro - ダウ理論とプライスアクションに基づく環境認識ユーティリティ 製品コンセプト：聖杯探しの旅を終え、価格の真実へ回帰する 多くのトレーダーが複雑なアルゴリズムの森で迷子になり、最も重要な真実を見失っています。それは**「価格こそが全て（Price is King）」**という事実です。 Price Action Dashboard Pro は、あなたを不確かなロジックの追求から連れ戻し、100年前から機能し続ける「ダウ理論」と「プライスアクション」という王道へ立ち返らせるための羅針盤です。一過性の流行に左右されず、相場の原理原則に基づいた規律あるトレード環境を提供します。 5つの核心的な導入メリット 1. [READY → GO] 2段階認証プロトコルによる感情の排除 独自の「準備と執行」プロセスを採用。セットアップが形成される「READY」段階と、シグナルが確定する「GO」段階を明確に分けることで、安全装置（セーフティ）の役割を果たします。 技術的利点: 動き出したローソク足に焦って飛び乗る「感情的なエントリー」を物理的
Ninja Shadow Hud
Yuki Miyake
インディケータ
Ninja Shadow HUD - ミニマリスト・マルチ分析サイドバー 製品コンセプト：影に潜む、有能な参謀 現代のトレーディング環境は情報過多に陥っており、過剰なインジケーターは往々にしてトレーダーの判断を鈍らせます。 Ninja Shadow HUD の設計思想は「ステルス（隠密）と効率」です。 忍者のようにチャートの右端（サイドバー）に潜み、ダウ理論、通貨強弱、トレンド構造をバックグラウンドで静かに監視し続けます。チャートのメインエリアを常にクリーンに保ち、決定的な好機が訪れたその瞬間だけ、精緻に統合された情報をトレーダーへ報告する「優秀な参謀」として機能します。 5つの核心的な導入メリット 1. 統合計算エンジン「Absolute Power Meter」による意思決定の迅速化 トレンド、オシレーター、市場心理など、7つ以上のテクニカル要素を瞬時に統合計算し、現在の相場状況を単一のゲージとして数値化します。 技術的利点: 複数の指標を個別に確認する認知負荷を大幅に軽減します。 結果: 脳のリソースを「分析」ではなく「執行」に集中させることができ、プロレベルの即断即決
Shogun Trade Pro
Yuki Miyake
インディケータ
SHOGUN TRADE PRO - ダウ理論に基づく市場構造分析・総合スイート 製品概要 SHOGUN TRADE PRO は、開発者が長年の市場研究と検証を経て辿り着いた、相場の原理原則（ダウ理論）を具現化するためのフラグシップ・ユーティリティです。 本ツールは、目の前の値動きに翻弄される「局地的な視点」ではなく、市場構造全体を俯瞰し、戦略的な意思決定を下す「将軍（Commander）」の視座を提供します。マルチタイムフレーム分析、ボラティリティ適応型ロジック、直感的なUIを統合。複雑なマーケットデータを整理し、統計的な優位性が一点に集約される「Golden Sync」の瞬間を特定します。 開発の背景：原理原則への回帰 本ツールの開発者である私自身、かつては多くのインジケーターに依存し、相場の本質を見失っていた時期がありました。その迷走の中で辿り着いた結論は、「ブラックボックス化した道具ではなく、不変の原理原則（ダウ理論）に基づいた、自分自身が心から信頼できるシステムが必要だ」ということでした。 SHOGUN TRADE PROは、他人に見せるためではなく、私自身が相場で
Oni Strength
Yuki Miyake
インディケータ
Oni Strength Pro - マルチアセット・トレンド分析ダッシュボード 「私自身、これを使ってから驚くほど迷いがなくなり絶好調なので、ついにMT5版のリリースを決めました！」 製品概要   Oni Strength Proは、通貨強弱分析とマルチアセット監視を統合した、MT5専用の最高峰トレンド分析ユーティリティです。 最大の目玉は、**「銘柄選びの完全自動化」**です。 システムが全監視銘柄をリアルタイムでスキャンし、 現在最もトレンドが強く、利益の期待値が高い「買いTOP3」「売りTOP3」の合計6銘柄を自動選出し、パネル最上段に強制表示します。 あなたはもう、何十ものチャートを切り替えてチャンスを探す必要はありません。ツールを起動した瞬間、その時にトレードすべき銘柄が目の前に提示されます。 なぜ、Oni Strength Proが選ばれるのか？（圧倒的なメリット） 1. 【革命的】「何をトレードすべきか」が、ひと目で分かる   これが本製品最大の強みです。 迷いを排除：   多数の銘柄の中から、「今、一番伸びている銘柄（買い）」と「今、一番売られている銘柄（売
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信