「手動分析」の時代は、静かに終わりを告げました。

ONI GEAR PRO (v1.52) - プロフェッショナル・ダウ理論 & 描画アシストシステム

無数のチャートをカチカチと切り替え、目を凝らして高値・安値を探し、あやふやな基準でラインを引く……。 その膨大な時間と労力は、スピードが命の現代相場において**「最大のハンデ」**でしかありません。 チャートに張り付き、脳を疲弊させるだけの「苦行」のような分析は、もはや過去の遺物です。

古い環境認識のスタイルは捨ててください。 これからのトレーダーに必要なのは、**「一瞬で判断し、一瞬で描画する」**ことだけです。

ONI GEAR PRO は、ダウ理論に基づくトレンド環境認識と、プロレベルのライン分析を瞬時に実行できる**「描画アシスト型」トレード支援ツール**です。 チャート上の重要な高値・安値を自動検出し、そこにワンクリックで吸着（スナップ）させることで、誰でも迷いなく正確な分析が可能になります。

■ ONI GEAR PRO を導入するメリット

1. 「大きいドット」をクリックするだけで、全体の流れがわかる 難しい理論は必要ありません。チャート上に表示された「大きなドット（重要高安値）」をクリックするだけで、そこに正確なラインが引かれ、相場の全体的な流れが一瞬で可視化されます。

2. 環境認識の時間を90%削減 マルチタイムフレームパネルにより、M1（スキャルピング）からD1（スイング）までのトレンド方向を一目で把握。さらにライン描画の自動化により、分析にかかる時間を劇的に短縮します。

3. 1つのチャートで全通貨を監視する「コックピット」化 ウォッチリスト機能により、多数のチャートウィンドウを開く必要がなくなります。1枚のチャートで全監視通貨ペアの状況を把握し、チャンスがあれば即座に切り替えて分析に入れます。

4. ブローカーを選ばないストレスフリーな設定 新搭載の「サフィックス自動検知」により、 USDJPY.pro や EURUSDm といった特殊なシンボル名を採用しているブローカーでも、設定を変更することなく即座に稼働します。

■ メイン機能：スマート描画アシスト（スナップ機能）

ONI GEAR PROの真骨頂です。パネル下部のボタンを選択し、チャート上のスイングポイント（ドット）をクリックするだけで、重要なラインを自動描画します。

HZ (Horizontal): 水平線 直近の高値・安値に正確な水平線を描画します。

TR (Trendline): トレンドライン 2つのポイントを結ぶトレンドラインを自動で引きます。

CH (Channel): チャネルライン トレンドラインに加え、平行チャネルを自動描画します。このラインには 価格タッチ時のアラート機能 が搭載されています。

FB (Fibonacci): フィボナッチ・リトレースメント 波の起点と終点を結び、主要な戻り目（38.2, 50.0, 61.8%）を自動表示します。

FE (Fibonacci Expansion): フィボナッチ・エクスパンション 3点（N波動）を指定し、利益確定の目安となる拡張レベルを自動表示します。



■ その他の機能

1. マルチタイムフレーム・トレンドパネル

M1からD1までの7つのタイムフレームのトレンド方向（上昇＝青、下降＝赤）を表示。

パネル上のボタンをクリックするだけで、チャートの時間足を瞬時に切り替え可能。

現在のチャートが「買い目線」か「売り目線」かを明確に表示。

2. スマート・マルチカレンシー・ウォッチリスト

サフィックス自動検知: ブローカー固有の接尾辞を自動補正（入力は USDJPY 等でOK）。

ローディングステート: 読み込み中はグレー、完了後にトレンドカラーに点灯。

ワンクリックで通貨ペアを切り替え、複数の通貨を高速で巡回監視できます。

3. 市場構造（Market Structure）の可視化

Swing High/Low: 重要な高値・安値を検出し、大小のドットで重要度を区別して表示。

ZigZagライン: 波形を視覚化し、トレンド構造を明確化。

パターン検出: 三角持ち合い（トライアングル）等のスクイーズ状況を自動検知して表示。

4. アラート機能

トレンド転換（ブレイク）時のアラート。

CHモードで描画したラインへの価格タッチアラート。

ポップアップ、メール、プッシュ通知に対応。

■ パラメータ設定

=== MAIN / VISUAL ===

InpPanelX , InpPanelY : パネル位置。

InpShowDots : スイングポイントのドット表示。

InpStartZigZag : ZigZagラインの初期表示。

=== WATCHLIST ===

InpWatchList : 監視したい通貨ペアをカンマ区切りで入力（例: USDJPY,EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,XAUUSD ）。

=== COLORS ===

テーマカラー（上昇色、下降色、背景色など）を完全にカスタマイズ可能です。

■ 使用方法

チャートにインジケーターを適用します。 パネルで全体のトレンド方向を確認します。 **描画したいツール（例: FB）**のボタンをクリックしてONにします。 チャート上の**「大きいドット」**をクリックします。 ツールが自動的にポイントを認識し、正確なラインを描画。全体の流れが一瞬で把握できます。

まずはデモ版をダウンロードして、その「一瞬の快適さ」を体感してください。

■ 免責事項

本ツールは、チャート分析を支援するためのインジケーターであり、将来の利益を保証するものではありません。 外国為替証拠金取引（FX）等の金融商品取引には、価格変動等による損失のリスクがあります。 本ツールを使用したトレードによって生じた、いかなる損失や損害についても、開発者は一切の責任を負いかねます。 最終的な投資判断は、必ず自己責任で行ってください。