Oni Gear Pro

He aquí la versión inglesa de la descripción, optimizada para el MQL5 Market. Conserva el tono persuasivo y la estructura de la versión japonesa.

ONI GEAR PRO (v1.52) - Sistema Profesional de Teoría de Dow y Asistencia al Dibujo

La era del "Análisis Manual" ha llegado silenciosamente a su fin.

Hacer clic en innumerables gráficos, forzar la vista para encontrar máximos y mínimos, dibujar líneas basadas en criterios vagos... Esa enorme cantidad de tiempo y esfuerzo no es más que una "gran desventaja" en el vertiginoso mercado actual. Mirar los gráficos y agotar el cerebro con análisis manuales es una reliquia del pasado.

Deseche el viejo estilo de reconocimiento del entorno de mercado. Lo que necesitan los operadores modernos es sencillo: "Juzga al instante, Dibuja al instante".

ONI GEAR PRO es una herramienta de ayuda al trading "Drawing Assist " que realiza un reconocimiento de tendencias basado en la Teoría de Dow y un análisis de líneas de nivel profesional al instante. Detecta automáticamente Máximos y Mínimos clave en el gráfico y le permite "encajar" líneas en ellos con un solo clic, permitiendo a cualquiera realizar análisis precisos sin dudarlo.

Ventajas de ONI GEAR PRO

1. Basta con hacer clic en el "Big Dot" para ver todo el flujo No se necesitan complejas teorías. Simplemente haga clic en los "Big Dots" (máximos/mínimos clave) que aparecen en el gráfico. La herramienta dibuja instantáneamente las líneas correctas, visualizando todo el flujo del mercado en una fracción de segundo.

2. 2.Reduzca el tiempo de análisis en un 90% Con el panel Multi-Timeframe, puede captar la dirección de la tendencia desde M1 (Scalping) hasta D1 (Swing) de un vistazo. Combinado con el trazado automático de líneas, el tiempo de análisis se reduce drásticamente.

3. Lafunción Lista de Vigilancia elimina la necesidad de abrir varias ventanas de gráficos. Puede supervisar el estado de todos los pares de divisas desde un único gráfico y cambiar al instante cuando surja una oportunidad.

4. Compatible con cualquier broker Equipado con la nueva función "Suffix Auto-Detect". Funciona inmediatamente sin necesidad de configuración, incluso con brokers que utilizan nombres de símbolos especiales como USDJPY.pro o EURUSDm .

■ Función principal: Smart Drawing Assist (Función Snap)

Este es el núcleo de ONI GEAR PRO. Simplemente seleccione un botón del panel y haga clic en un punto de oscilación (punto) en el gráfico. La herramienta dibuja automáticamente las líneas importantes para usted. Ya no tendrá que buscar manualmente los máximos y mínimos ni ajustar el cursor.

  • HZ (Horizontal):

    • Dibuja líneas horizontales precisas en máximos y mínimos recientes.

  • TR (Línea de tendencia):

    • Conecta automáticamente dos puntos para dibujar una línea de tendencia.

  • CH (Canal):

    • Dibuja un canal paralelo además de la línea de tendencia. Este modo incluye una alerta de toque de precio.

  • FB (Retroceso de Fibonacci):

    • Conecta los puntos inicial y final de la onda para mostrar los niveles clave de retroceso (38,2, 50,0, 61,8%).

  • FE (Expansión Fibonacci):

    • Especifica 3 puntos (onda N) para mostrar niveles de expansión para la toma de beneficios.

Otras funciones

1. Panel de Tendencias Multi-Timeframe

  • Muestra la dirección de la tendencia (Arriba=Azul, Abajo=Rojo) para 7 marcos temporales (M1 a D1).

  • Cambie instantáneamente el marco temporal del gráfico haciendo clic en los botones del panel.

  • Indica claramente si el gráfico actual tiene un sesgo de "Compra" o "Venta".

2. Lista de vigilancia multidivisa inteligente

  • Detección automática de sufijos: Corrige automáticamente los sufijos específicos del broker (Entrada USDJPY , etc., está bien).

  • Estado de carga: Los botones se vuelven grises mientras se cargan los datos y se iluminan en el color de la tendencia una vez completada.

  • Cambio de divisas con un solo clic para un seguimiento de alta velocidad.

3. Visualización de la estructura del mercado

  • Swing High/Low: Detecta máximos/bajos significativos, distinguiendo la importancia con el tamaño de los puntos.

  • Línea ZigZag: Visualiza ondas para clarificar la estructura de la tendencia.

  • Detección de patrones: Detecta y muestra automáticamente situaciones de compresión como Triángulos.

4. Funciones de alerta

  • Alertas de cambio de tendencia (ruptura).

  • Alertas de Toque de Precio para líneas trazadas en modo CH (Canal).

  • Soporta Pop-ups, Email y Notificaciones Push.

Parámetros

=== MAIN / VISUAL ===

  • InpPanelX , InpPanelY : Coordenadas de posición del panel.

  • InpShowDots : Muestra/Oculta los puntos de oscilación.

  • InpStartZigZag : Estado inicial de las líneas ZigZag.

=== WATCHLIST ===

  • InpWatchList : Introduzca los pares de divisas a vigilar, separados por comas (por ejemplo, USDJPY,EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,XAUUSD ).

=== COLORES ===

  • Los colores del tema (Arriba, Abajo, Fondo, etc.) son totalmente personalizables.

■ Modo de empleo

  1. Arrastre y suelte el indicador en su gráfico.

  2. Compruebe la dirección de la tendencia general en el Panel.

  3. Haga clic en el botón de la herramienta que desea dibujar (por ejemplo, FB) para activarla.

  4. Haga clic en un "Punto Grande" (Alto/Bajo ) en el gráfico.

  5. La herramienta reconoce los puntos y dibuja automáticamente líneas precisas. Podrá captar todo el flujo al instante.

Descargue primero la versión demo y experimente por sí mismo esa "comodidad instantánea".

Exención de responsabilidad

Esta herramienta es un indicador diseñado para ayudar en el análisis de gráficos y no garantiza beneficios futuros. El comercio de divisas con margen (FX) y otras transacciones de instrumentos financieros implican el riesgo de pérdida debido a las fluctuaciones de precios. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados del uso de esta herramienta. Las decisiones finales de inversión deben tomarse por cuenta y riesgo del usuario.


