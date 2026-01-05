推測はもう終わり。精度の高い取引を始めましょう。





QTS Super Hybrid Platinumは単なるインジケーターではありません。精度と安全性を求めるスキャルパーやデイトレーダーのために設計された、包括的な取引システムです。機関投資家向けプライスアクション（SNR）とトレンドモメンタム（トリプルEMA）のパワーを組み合わせることで、市場のノイズを除去し、確率の高い取引条件のみを提示します。





QTS Super Hybrid Platinumを選ぶ理由：トレーダーが直面する3つの大きな問題、すなわち「偽シグナル」「過剰取引」「機会損失」を解決するために、このツールを開発しました。





💎 Platinumの機能：





🚀 自動トレンド＆SNRロジック：ビッグプレイヤーのトレンド（HTFバイアス）を自動で識別し、主要なサポート/レジスタンスレベルを描画します。





📱 モバイルプッシュ通知：取引を見逃すことはありません！有効なシグナルが現れると、スマートフォンに「チーン！」という音で即座に通知が届きます。外出先での取引に最適です。





🎯 ゴーストターゲットシステム（自動TP/SL）：どこで決済すればいいのか迷っていますか？このインジケーターは、ボラティリティ（ATR）に基づいて、利益確定と損切りの「ゴーストライン」を自動的に描画します。





🛡️ スマートフィルター（アンチトラップ）：





RSIフィルター：高値での買いや安値での売りを防止します。





ボラティリティメーター：市場がデッド（横ばい）または爆発的な動きを見せているときに警告を発します。





⏳ キャンドルタイマー：高精度のカウントダウンタイマーで、ダマシブレイクアウトを回避します。





⚙️ 取引方法：





買い：青い矢印を待ちます。HTFバイアスが強気で、ボラティリティが正常/高いことを確認します。





売り：赤い矢印を待ちます。HTFバイアスが弱気で、ボラティリティが正常/高いことを確認します。





決済：自動ゴーストライン（TP/SL）に従うか、反対のシグナルで決済します。





入力パラメータ：





RSI期間、EMA設定、通知オプションを完全にカスタマイズできます。





[推奨時間足：15分足、30分足、1時間足] [推奨ペア：XAUUSD（金）、GBPUSD、EURUSD、US30]