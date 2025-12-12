Callous EA mt5
- エキスパート
- HUSEYIN CETINEL
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 5
Callous EA – ルールベースの自動取引システム
Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。
システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。
-
ポジションを開く
-
ポジション管理
-
ポジションのクローズ
人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。
ライブシグナル（参考用）
実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。
https://www.mql5.com/ja/signals/2349517
このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。
推奨される作業環境
Callous EA は、特定の時間枠と通貨ペアに最適化されています。
推奨設定:
-
ペア: USDJPY
-
タイムゾーン: H1 (1時間)
デフォルトのパラメータはUSDJPYとH1の組み合わせに最適化されています。以前のバージョンで使用されていたM15時間枠はサポートされなくなりました。EAは異なる通貨ペアおよび時間枠で実行できますが、その場合、システムの動作とパフォーマンスが異なる場合があります。デフォルト設定以外での使用は、すべてユーザーの責任となります。
価格設定ポリシー
透明な価格設定アプローチが採用されています。
-
ライブシグナル アカウントで生成された各新しい残高ピークは、価格評価の基準として使用されます。
-
新しいピークごとに、EA の販売価格は 5 ドルずつ増加します。
これらの価格改定は将来的なみに適用されます。以前に製品をご購入いただいたユーザーには、これらの変更による影響はありません。
動作原理
Callous EAは、価格変動と市場行動を継続的に分析します。エントリーとエグジットの決定は、複数の基準を同時に評価する独自のアルゴリズム構造に基づいて行われます。システムの完全性と知的財産を保護するため、戦略の詳細と計算方法は公開されません。
手続き上の規律と規則
Callous EA は、制御された規律あるプロセス アプローチを採用しています。
-
すべての取引においてストップロスは必須です。
-
同時に、同じ戦略に対して最大 1 つのオープンポジションが存在できます。
-
取引は日中（日中）
-
オープンポジションは翌日に持ち越されません。
-
一日の終わりには:
-
オープン取引は終了しました。
-
保留中の注文はキャンセルされます。
-
この構造のおかげで:
-
スワップコスト
-
一晩で流動性が減少
-
突然のスプレッド拡大
このようなリスクは最小限に抑えられます。
EA が行わないことは何ですか?
無神経なEA:
-
あらゆる市場状況において一貫して取引を開始することを目的とするものではありません。
-
不利な市場状況でも意図的に消極的な姿勢を保つことができます。
不必要な取引を避け、資本を保護することが目的です。
リスクと資本管理
EA 内の多層的な資本管理メカニズムのおかげで、
-
取引サイズは、口座残高と定義されたリスクパラメータに基づいて自動的に計算されます。
-
ブローカーによって実装されたとおり:
-
最小ロット
-
最大ロット
-
ロットステップ
このような制限は考慮されます。
-
-
システムは、不利な市場または口座状況下では新規取引を開始しません。
市場の状況と保護メカニズム
Callous EA は、市場基準を満たす高度な保護フィルターを備えています。
-
スプレッド保護: 設定された最大スプレッド レベルを超えた場合、システムは新しい取引を開始しない場合があります。
-
ブローカー最小距離制御: StopLevel および FreezeLevel ルールが自動的にチェックされます。
-
異常な市場状況: スプレッドが過剰になったり流動性が低下したりした場合、システムは保護モードに入ります。
タイミングと日中取引のアプローチ
EA はユーザーが指定した時間間隔でのみ動作します。
営業時間外:
-
新たなポジションは開設されません。
-
オープン取引は終了しました。
-
保留中の注文はキャンセルされます。
この構造は日中取引に最適です。
リスク開示
金融市場における取引には高いリスクが伴い、投資元本の一部または全部を失う可能性があります。本商品は投資助言ではありません。免責事項
EAのインストール、設定、および使用はすべてユーザーの責任となります。ユーザーは、自身のリスク許容度とブローカーの条件に応じて適切な設定を行う義務があります。
I bought it now and it seems promising.