Wavy Grid EA

Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合

「取引を開始する」だけでなく、資本の保護にも重点を置くエキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。

この EA は、トレンド内の変動を活用するインテリジェントなグリッド構造と、株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。

1. 概要

Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化されたグリッド取引システムです。

戦略1 – 買い（BUY）グリッド
価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。

戦略2 – セールスグリッド
これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。

ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAはさまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを提供します。

2. 主な特徴

デュアル戦略グリッド構造

買いオプションと売りオプションは別々に開いたり閉じたりすることができます。

各戦略には独自のロット サイズ、グリッド間隔、その他のパラメーターがあります。

アカウント構造とシンボルに応じて、ユーザーは一方向または双方向の使用シナリオを作成できます。

ピップまたはパーセンテージベースのグリッド間隔

グリッド間隔は、次の 2 つの異なるロジックを使用して調整できます。

ピップベースの間隔:クラシックなグリッド レイアウトを好む人向けです。

パーセンテージベースの距離:価格レベルに基づいて比例距離を使用したい人向けの、より柔軟でスケーラブルなアプローチです。

これにより、XAUUSD のような低ボラティリティおよび高ボラティリティの金融商品の両方に対して適応可能なグリッド範囲を作成できるようになります。

固定ロットまたはエクイティベースのロット管理

各戦略には 2 つの異なるロット管理モードがあります。

固定ロットモード:より制御された、保守的な使用を希望する人向け。

エクイティベースのロットモード:アカウントの拡大に合わせてロットサイズを自動的に拡大したいユーザーに最適です。

株式ベースのロットサイズにより、アカウントの拡大に合わせてポジション サイズを拡大できるため、自動スケーリング戦略を確立できます。

最大注文制限（ブローカーの制限に対するセキュリティ）

Wavy Grid EA には、ブローカーによって課された最大注文制限を超えないように設計された制御システムがあります。

ユーザーは EA の最大注文数を設定します。

設定された制限を超えると、EA は自動的に新しい注文の開始を停止します。

3. 高度なリスクと利益管理

株式ベースの集合利益（株式テイクプロフィット）

Wavy Grid EA は、個々の取引だけでなく、アカウント全体のエクイティも追跡します。

資本が当初のレベルに対して定められた割合だけ上昇すると、

EA は、すべてのポジションを一括してクローズすることで利益を実現します。

次に、新しいエクイティレベルを参照して続行します。

この構造のおかげで、アカウントの波長が上昇すると、 1 回のクリックではなく、EA ロジックに従って、グリッド利益を一度にポケットに入れることができます。

エクイティドローダウンベースの保護（ダイナミックドローストップ）

リスク管理において最も重要なのは、手遅れになる前にいつ撤退すべきかを知ることです。Wavy Grid EA:

アカウントが到達した最高の株式価値を継続的に追跡します。

株価がこのピークから一定の割合（例えば10％）下落すると、

開いているプロセスをすべて閉じることで、自動の「ダメージコントロール」メカニズムを起動します。

これにより、突然の市場の反転時にアカウントが制御不能になるのを防ぐことができます。

最低残高と余剰証拠金の制限

EA は常にユーザーを保護する方法で行動します。

残高が設定した最小値を下回ると、新しい取引の開始が停止されます。

システムは新しい注文の前に空き証拠金をチェックし、不十分な場合は注文を送信しません。

これは、特にボラティリティの高い金融商品におけるマージンコールリスクに対する重要な保護手段となります。


4. 取引タイミング：ローソク足の始値で執行するオプション

Wavy Grid EA は、必要に応じて、新しいローソク足が開いたときにのみ取引の決定を行うように設定できます。

「ティック」に基づいて継続的にスキャンする代わりに、バーを開いたときにアクティブにするオプションがあります。

より穏やかで、より体系的かつテスト可能なアプローチを望む人には特に適しています。

これにより、バックテストの結果とライブ パフォーマンス間の動作の一貫性が向上します。

5. ユーザーコントロールと柔軟性

Wavy Grid EA は、初心者と経験豊富なユーザーの両方に詳細なカスタマイズ オプションを提供します。

両方の戦略は独立してオン/オフに切り替えることができます。

各戦略ごとにロット サイズ、グリッド間隔、パーセンテージ/ピップ モードを個別に設定できます。

最大注文制限

エクイティ TP とエクイティ ドローダウン TP は、個別に有効化/無効化できます。

取引機能はローソク足開始時のみ有効です。

この柔軟性のおかげで、ユーザーは次のことが可能になります。

積極的な成長シナリオ

より保護的で低容量の長期グリッドシナリオ

あるいは、両者のハイブリッド構造を作成することもできます。


6. 誰に適していますか?

Wavy Grid EA は、次のようなプロファイルを持つ投資家にとって特に魅力的です。

グリッドロジックが好きだがリスク管理を怠りたくない人、

手動で注文を一つずつ開くのではなく、完全に自動化されたシステムを探している人は、

トレンドとレンジ期間の両方から利益を得たい人は、

特に、XAUUSD のような変動の激しい金融商品で、規律があり計画されたグリッド アプローチを求める人に適しています。

7. 結論

Wavy Grid EA は、従来のグリッド システムの収益性と最新のリスク管理を組み合わせた、完全に自動化され、柔軟性が高く、安全性を重視したエキスパート アドバイザーです。

双方向グリッド戦略

株式ベースの総利益回収と動的なドローダウン保護。

ブローカーの注文制限を考慮した最大注文制御。

柔軟なロット、グリッド、タイミング設定。

これは、規律正しく、ルールを守り、計画的に市場で取引したい人にとって強力なツールです。

買いのみ、両方向、または特定の時間のみを好むかどうか...プロファイルのパラメータをカスタマイズすることで、Wavy Grid EA を独自の取引スタイルの自動化バージョンに変えることができます。


追加機能: スマートFIFOシャットダウンシステムとスワップアドバンテージ

 

Wavy Grid EA には、従来のグリッド システムとは異なる非常に重要な機能があります。
各グリッド取引は独自の独立した TP (利益確定) 構造を使用し、終了は FIFO ロジックに従って行われます。

このシステムの詳細は次のとおりです。

各取引の独立したTP構造

Wavy Grid EA で開かれた各ポジションには、独自の TP (トレンド ポイント) があります。

価格が下がると、 BUY グリッドは段階的に購入を行います。

価格が反転すると、各取引はそれぞれの利益レベルで個別に終了します。

EA は、ポジションを一度にクローズするのではなく、徐々に制御された方法でクローズすることで、市場から波状に利益を抽出します。

この構造のおかげで:

利益確定がより安定します。
グリッドの混雑を防止します。
売上高は小さくても、着実に利益が蓄積されます。

市場が下落したら買い、反転したら決済（波状サイクル）

Wavy Grid EA は、価格が下がるたびに新しい買いポジションを開きます。
これらのポジションは次のとおりです。

下から徴収するためコスト平均が強化される。

上昇傾向が始まると徐々に利益が出てきます

したがって、市場で小さな反転が起こった場合でも、EA は損失を回復し、利益を上げることさえできます。

このグリッド ループは、EA が「Wavy」という名前を得たメカニズムです。
システムは価格変動を自動的に回避します。

FIFOクロージングシステム - スワップコストの節約

EA の Wavy Grid の最大の利点の 1 つは、 FIFO (先入先出)ロジックを使用していることです。

クローズするポジションがある場合、EA は常に最も古い取引を最初にクローズします。

この方法により、数日間オープンのままで高額のスワップ手数料が蓄積されているポジションを解消できます。

新しく募集するポジションは以下のとおりです。

より最新の価格が掲載されています。

安価です。

より早く利益を生み出します。

FIFO の利点:

 累積スワップ負荷が減少します。
アカウントの動作がよりスムーズになります。
マイナスキャリートレードのコストは最小限に抑えられます。
ポジション寿命が短縮され、リスクが軽減されます。

この方法は、特にXAUUSD、NAS100、GBP ペアなどの高スワップ商品の場合、ユーザーを大きなコストから保護します。

スワップフレンドリーグリッド - 長期的な堅牢性のために設計

スワッピングはグリッド システムの最も弱い点です。
Wavy Grid EA は次の点で他のものと異なります:

長期間オープンのままになっているポジションは蓄積されません。

価格が反転するとすぐに、 FIFO クローズ システムにより、最も古い取引がシステムから削除されます。

現在のグリッドは常に「最新」の状態に保たれます。

スワップが少ないほど、純利益は高くなります。

この構造により、EA は長期運用に適した堅牢なグリッド システムを備えることになります。

結果: よりスマートなグリッド、コストの削減、純利益の増加。

Wavy Grid EA は単なる売買を行うロボットではありません。
あらゆる詳細は、実際の投資家の論理を念頭に置いて最適化されたグリッド インテリジェンスです。

独立したTPシステム

下落時に蓄積し、反転時に徐々に終値します。

FIFOによるスワップ負荷の軽減

回転速度が速く、作業が軽いグリッド。

長期的な安全性と持続可能性

これらのメカニズムのおかげで、Wavy Grid EA は、短期的には安定した利益を目標とし、長期的にはスワップ コストから資本を保護するプロフェッショナル レベルのソリューションを提供します。


おすすめのプロダクト
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
エキスパート
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
エキスパート
This expert advisor optimized especially for XAU USD or GOLD. You can also use it other currencies and insturments. Optimized parameters for M5 time frame in XAU USD, ecn broker, low spread and low commission. Other successful results can be found M15 , H1 and H4 timframes with different settings.  I will add other timeframe settings later.  * Before the strategy test, ensure that the data in your platform's history is reliable.
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
エキスパート
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
MT4 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
エキスパート
I would like to share it with you to try. Users should know balance's risk management. You can customize the input values. LOT rS = It's at your risk. TP_PIPS = take pofit GRID_DISTANCE = Distance from the point of entry of the first order CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Suppose the total turnover of all buy orders is better than the set value. All will be closed. For example : You set CLOSE_PROFIT = 8 You have buy 5 orders. if Money (total sum) greather than 8 USD . The system will co
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
エキスパート
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
エキスパート
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
エキスパート
M5 タイムフレームのロボット スカルパー。 GBPUSD 通貨ペアでの取引。このロボットは、英ポンドの取引のためにプロのトレーダーの会社によって特別に開発されました。ロボットは、毎日約 5 ～ 15 の取引を開始します。 GBPUSD のスプレッドが最大 10 ピップスまでの低いブローカーと取引するのが最善です。開始するための推奨最低入金額は $500 以上です。 利点: マーチンゲールは使いません。 ネットではありません。 すべての取引にはストップロスがあります。 GBPUSDペア専用のプロボット。 ロボットスキャルパー、M5 期間の日中取引。 このロボットはどのように取引しますか? 市場を分析するために、ロボットは 2 つの指標の価格モデルと戦略的な市場パターンを使用します: パラボリック ストップとリバース システムとボリンジャー バンド。ロボットは最初に、価格エントラポレーション統計を使用して価格の動きについて市場を分析します。次に、ロボットはこれらの指標を読み取り、現在と過去の動きの傾向を比較します。市場の反転またはロールバックを示すパターンが一致した場合、ロボットは取
EA Black Spark
Suparma Suparma
エキスパート
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
エキスパート
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
エキスパート
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
エキスパート
Moving Average Strategy EA MT4 は、MetaTrader 4専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT5バージョンはこちらでダ
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
エキスパート
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Psr1EA
Ahmet Metin Yilmaz
エキスパート
Psr1 EA is the one of Psr series EAs. It works on 5 minutes chart only. You can use this EA any currencies but you should optimize first. Default parameters belongs to my broker databases EURUSD M5 . It uses pivot  and 2 main moving averages.  Moving averages can be adjustable by user. ( for optimizing ) Input Parameters:  MagicNum: Expert will use this number to determine experts orders. Lots: Lots amount which you want to use. Default is 0.01 ( it can be cahnged by expert due to your broker's
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
エキスパート
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me   Welcome. Advanced Semi Auto Trading : You can use the EA at your own will BASED ON YOUR ANALYSIS. ANALYZE THE MARKET and then just press the sell or buy buttons of the EA. The EA will manage the trades based on an advanced algorithm of market analysis,Take profit systems AND A VERY ADVANCED AND SOPHISTICATED OVERLAPPING SYSTEM for avoiding big drawdowns in case YOUR ENTRY is BAD. You can test this in strategy tester and u
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
エキスパート
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
エキスパート
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Smart Day Break EA
Sinan Durkan
エキスパート
Overview IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. SmartDayBreakEA is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, specifically tailored for forex trading. This EA implements a daily breakout strategy, leveraging the previous day's high and low prices to place pending buy stop and sell stop orders. It aims to capture significant market movements at the start of a new trading day w
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
エキスパート
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
エキスパート
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
エキスパート
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
エキスパート
EA Gold Stuffは、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオー
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
エキスパート
Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
エキスパート
Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。 このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。 リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。 Trade Buy - EAが購入できるようにする Trade Sell -  EAの販売を許可する Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする Use hedge - EAが買いと売りの両方
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
エキスパート
Capybara EA は、ハマ指標に基づく高度な自動トレンド追跡システムです。 市場が弱気になってインジケーターが赤に変わった場合、EA は売ります。市場が強気になってインジケーターが青に変わった場合、EA は買います。 EA は上昇トレンドと下降トレンドの始まりを正確に検出でき、TP に達するまでオープン取引をマーチンゲール/グリッド スタイルで制御します。 推奨ペア: eurusd などのすべての主要なペア。オードゥスド; gbpusd; nzdusd と audcad のようなマイナーなペアも。 NZDCAD; m15 タイムフレームの xauusd を含む eurnzd および eurcad。 開始時間 – EA の開始時間 開始分 – EA の開始分 終了時間 – EA の終了時間 終了分 – EA の終了分 ロット – 取引を開始する最初のロット 可変ロットの使用 – True/False – 資金管理を使用する True/False 0.01 ロットごとのフリー マージン – 0.01 ロットごとのフリー マージン 乗算 – 1.5 などの乗数 最大ロット – 許可され
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
EA Aurum Trader は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。 個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！   私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！  設定 Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。 各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。 Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。 Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
エキスパート
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
作者のその他のプロダクト
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
エキスパート
Callous EA – ルールベースの自動取引システム Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。 システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。 ポジションを開く ポジション管理 ポジションのクローズ 人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。 ライブシグナル（参考用） 実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。 https://www.mql5.com/ja/signals/2349517 このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。 推奨される作業環境 C
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合 「取引を開始する」だけでなく、 資本の保護にも重点を置く エキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。 この EA は 、トレンド内の変動を 活用するインテリジェントなグリッド構造と、 株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の 両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。 1. 概要 Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化された グリッド取引システム です。 戦略1 – 買い（BUY）グリッド 価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。 戦略2 – セールスグリッド これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。 ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAは さまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを 提供します。 2. 主な特徴 デュアル戦略グリッド構造 買いオプションと売
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
AuricPercent Grid EA は、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。 このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。 戦略概要 EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。 価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。 未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。 価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。 オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャッ
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Callous EA – ルールベースの自動取引システム Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。 システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。 ポジションを開く ポジション管理 ポジションのクローズ 人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。 ライブシグナル（参考用） 実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。 https://www.mql5.com/ja/signals/2349517 このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。 推奨される作業環境 C
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
AuricPercent Grid EA は、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。 このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。 戦略概要 EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。 価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。 未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。 価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。 オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャッ
フィルタ:
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.11 19:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

HUSEYIN CETINEL
1055
開発者からの返信 HUSEYIN CETINEL 2025.12.11 19:49
Bol kazançlar kardeşim. Teşekkürler.
レビューに返信