AuricPercent Grid EA mt5
- エキスパート
- HUSEYIN CETINEL
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
AuricPercent Grid EAは、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。
このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。
戦略概要
-
EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。
-
価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。
-
未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。
-
価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。
-
オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャットダウンなど）を有効にできます。
なぜ「% (パーセンテージ) ベース」のグリッドなのでしょうか?
同じ設定が pip ベースのシステムにも適用されます。
-
XAUUSDでは、非常に頻繁に/非常にまれに、
-
EURUSDの場合は違います。
-
インデックスではまったく異なる動作をする可能性があります。
ただし、パーセンテージベースのアプローチは価格に応じて調整されます。
-
異なるシンボルに対して「同様の」応答を返します。
-
数字とピップの混乱を軽減します。
-
長期テストにおいて、より一貫したパラメータ動作を実現します。
リスクアラート（非常に重要）
グリッド/マーチンゲール ロジックは、強力で長期的なトレンドにおいて大きなドローダウンを生み出す可能性があります。
以下のリスクは常に存在します。
-
長期の下降トレンドではバスケットのサイズが増加する可能性があります。
-
マージン不足が発生する可能性があります。
-
ギャップ/ニュース/流動性が低い期間中は予期しない損失が発生する可能性があります。
この EA は資本の安全性を保証するものではありません。
実際のアカウントで使用する前に、次の操作を行う必要があります。
-
長期バックテスト、
-
フォワードテスト（デモ）
-
小ロットで段階的に使用
推奨。
MQL5 市場監査コンプライアンスに関する重要な注意事項
-
EAには、証拠金不足時に注文のスパムを防ぐためのマージンガードロジックが搭載されています。証拠金が低い場合、自動的にロットサイズを縮小しようとします。これが不可能な場合は、取引の開始を停止します。
-
OrderClose() の戻り値がチェックされます (監査中に頻繁に発生する「チェックする必要があります」という警告を防止します)。
-
時間フィルターと「終了時にすべての操作を閉じる」オプションにより、ユーザーは明確な制御を行うことができます。
機能 コア機能
-
ロングオンリー（買いのみ）
-
グリッドステップのパーセンテージ
-
パーセントベースのバスケットテイクプロフィット（BasketTP_Percent）
-
ロット拡張（マーチンゲール）：LotMultiplier（ユーザー制御）を使用
-
1つのシンボル/1つのEAコントロール: MagicNumber
オプションモジュール（true/false）
-
取引時間（時間フィルター）
指定された時間枠内で取引を開始します。
オプション: 取引終了時にすべての取引を終了します (日次フラット)。
-
スプレッドガード（%スプレッドフィルター）
-
ATRベースの最小距離（ATRが大きすぎると、ステップ/TPが増加します）
-
タイムブレーキ（操作間の最小時間）
-
レジームフィルター（EMA/ADXを使用してトレンドの強さに基づいて取引の追加を制限）
-
エクイティ キル スイッチ (エクイティ キル スイッチの最大値を超えるとすべてのプロセスを冷却します)
-
ボラティリティガード（ATR％）（過剰なボラティリティの場合は一時停止/停止）
-
最大合計ロット数（合計ロット制限）
-
パーシャルクローズ（ターゲットに近づくにつれてバスケットを部分的に閉じて軽量化する）
-
注文が送信される前に、証拠金の適格性が確認されます。
-
必要に応じてロットサイズは自動的に縮小されます。
-
これが不十分な場合、注文の試行は停止されます (監査中に確認された 134 件のエラーが削減されます)。
使用方法
-
MT4ターミナルを開く→製品ページからEAをターミナルにダウンロードします。
-
MT4を再起動し、ナビゲーターでEAを確認します。
-
チャートに追加します (推奨: XAUUSD H1/H4)。
-
「自動取引」を有効にする必要があります。
-
アカウントのサイズに応じて入力設定を構成します。
推奨初期設定
このEAは無料ですが、ブローカーや口座の状況によって異なる場合があります。一般的なアプローチ：
-
小口口座の場合: BaseLot が低く、LotMultiplier が低く、MaxOrders が低くなります。
-
セキュリティ上、次の組み合わせが推奨されます: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (日次フラット)。
-
最初のテスト: デモアカウント + 長期（少なくとも数年）のバックテスト
パラメータの説明（クイックガイド）基本
-
BaseLot: 最初の取引のロットサイズ。
-
LotMultiplier: 追加ごとのロット乗数（値が高いほどリスクが増加）
-
MaxOrders: オープン BUY 注文の最大数。
-
GridStepPercent: 価格反転時の挿入間隔（％）
-
BasketTP_Percent: バスケット利益目標（%）
-
UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: スプレッドが過剰な場合は取引を防止します。
-
UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: ATR が高い場合にステップ/TP を増加させます。
-
UseTimeBrake: トランザクション挿入間の最小時間。
-
UseRegimeFilter: EMA/ADX を使用してトレンド状況での追加を制限します。
-
UseEquityKillSwitch: エクイティドローダウン制限を超えたときにバスケットをクローズします。
-
UseVoltageGuard: ATR% しきい値を超えたときに一時停止/停止します。
-
UseMaxTotalLots: 合計ロット制限
-
UsePartialClose: ターゲットに近づくときに部分的なシャットダウンを実行します。
-
UseTradingHours: 指定された時間範囲外で取引を開きません。
-
CloseAllAtSessionEnd: 終了時間にすべてのセッションを終了します（毎日フラット）
-
UseMarginGuard: マージンが不十分な場合はロットサイズを減らし、取引の開始を停止します。
よくある質問
1) EA が取引を開始しないことがあるのはなぜですか?
選択したフィルター (取引時間、スプレッド ガード、レジーム フィルター、マージン ガードなど) により、新しい取引を開始できない可能性があります。
2) 「残高不足/エラー134」は起こり得ますか？
マージンガードは、ロットサイズを自動的に縮小するか、取引を停止することで、この状況を緩和します。ただし、過度に積極的な設定では、依然として証拠金不足が発生する可能性があります。
3) どの記号が使用できますか?
すべての銘柄で動作するように設計されています。ただし、銘柄やブローカーによってパフォーマンスが異なる場合があります。XAUUSDの場合は最適化された使用をお勧めします。
4) マーチンゲール法は危険ですか?
はい、設定を誤ると大きなリスクを伴います。LotMultiplier、MaxOrders、MaxTotalLots、キルスイッチなどの保護機能を正しく使用する必要があります。
免責事項
このEAは金融アドバイスではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。すべてのリスクはユーザーの責任となります。リアル口座に切り替える前に、デモ口座でテストすることを強くお勧めします。プリセット例 保守的 (推奨)
-
ベースロット: 低
-
ロット乗数: 1.10～1.20
-
最大注文数: 4～7
-
GridStepPercent: 高い
-
MaxTotalLots: 有効
-
EquityKillSwitch: 有効
-
TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: オン
-
ロット乗数が高い
-
MaxOrdersが高い
-
小さなTP（トリプルチップ）で素早いクローズを狙う。
このモードはリスクが高いため、推奨されません。