Telegram2MT5 Signal Copier
- ユーティリティ
- Salvador Martinez Ramos
- バージョン: 1.262
- アップデート済み: 8 12月 2025
- アクティベーション: 5
Telegram2MT5 Signal Copier — TelegramのシグナルをMetaTrader 5で自動コピー
Telegram2MT5 Signal Copierを使えば、Telegramで受け取ったあらゆるシグナルが、あなたのMetaTrader 5口座で即座に自動執行されます。
高速・信頼性・フルカスタマイズ対応。
Windows Bridge APP ファイルとチュートリアルを入手してください
Bridgeファイルは、ローカルWebパネルをMT5 EAに接続するために必要です
Windows 10 & Windows 11（64ビット）および Windows Server 2016以降に対応
Main Features
- 完全な互換性: 公開チャンネル・非公開チャンネルのどちらでも問題なく動作し、制限はありません。
- 瞬時の執行: ENTRY、STOP LOSS、最大5つのTAKE PROFITレベルをミリ秒単位で検出して発注します。（現時点ではペンディングオーダーを使用）
- カスタムパターン対応: コーディング不要で、Telegramチャンネルが使っているシグナルの書式に簡単に合わせて調整できます。
- 柔軟な管理: オリジナルのSL/TPをそのまま使うことも、自分のカスタムSL/TPを設定することも可能です。
- ダイナミックRRRモード: リスクリワード比（RRR）に基づいてTake Profitレベルを定義できます。
- ビジュアルダッシュボード: ローカルWebパネルによるモダンで直感的なインターフェースを搭載し、MT5 EAと連携して簡単に操作できます。
- パフォーマンス最適化: 軽量・安定・低負荷で動作します。
- Auto Break Even — USD建ての利益が一定水準に達したとき、EAがSLを建値（ブレークイーブン）まで自動で移動できます。
Upcoming Features (in development):
- Dynamic Trailing Stop — トレードの進行に合わせてSLを自動調整するダイナミックトレーリングストップ。
- Daily Max Drawdown Limit — 資金提供型口座やチャレンジ（FTMO、MFF など）に最適な、1日の最大ドローダウン制限。
- News Filter — 高インパクトニュースの発表時のトレードを回避するニュースフィルター。
- Daily Max Trades Limit — 1日の最大トレード回数を制限してコントロール。
- Daily Basket Profit Target — 1日の利益目標に達したら、すべてのポジションを自動でクローズ。
- Spread & Slippage Filters — スプレッドやスリッページが悪い状況でのエントリーを避けるフィルター。
- Time Filter — 特定の時間帯のトレードを避けるための時間フィルター。
- チャンネル別統計 — チャンネルごとの勝ちトレード・負けトレードの件数と金額を集計。
Fast, Secure, and Fully Local
外部サーバーやサードパーティAPIは一切不要です。
すべての処理はあなたのPC上でローカルに実行されるため、最高レベルのプライバシー・スピード・トレードコントロールを実現します。