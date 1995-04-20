Speed Trend Matrix Ultimate (バージョン 5.10)

Speed Trend Matrix (STM) は、単一のインジケーターに組み込まれた包括的なトレーディングシステムです。買われすぎや売られすぎの状態を示すだけの標準的なオシレーターとは異なり、STM は市場のボラティリティ (ATR) に対する価格の「速度」を分析します。トレンドの方向性だけでなく、その動きの背後にある強さも特定し、トレーダーが騙しに遭いやすい勢いの低い「横ばい」期間をフィルタリングします。

このツールは、すべての取引に対して完全なロードマップを必要とするトレーダー向けに設計されています。単なるエントリーシグナルを提供するだけでなく、選択したトレーディングスタイルに基づいて推奨されるストップロス (Stop Loss) と テイクプロフィット (Take Profit) の水準を自動的に計算し、チャート上に直接表示します。

基本理念

インジケーターは、価格の速度に基づいて市場の行動を 3 つの異なるゾーンに分類します。

UpZone (緑): 強い上昇の勢いがある状態。

DownZone (赤): 強い下降の勢いがある状態。

FlatZone (灰色): 価格がトレンドを維持するだけの速度を欠いている状態。このフィルターは、方向性のないレンジ相場や荒れた相場から離れるのに役立ちます。

主要な機能

1. 4 つの動的な決済戦略 STM v5 の際立った特徴は、その適応性です。特定のトレーディングの個性に合わせるため、4 つの異なる計算モードを切り替えることができます。

Mode ATR (ボラティリティベース): クラシックなアプローチ。現在の市場のボラティリティに基づいてストップロスとテイクプロフィットを調整します。デイトレードやスイングトレードに最適です。

Mode Structure (スマートマネー/構造): ストップロスを直近の スイングハイ または スイングルー の後ろに配置します。市場の構造の後ろにストップを隠したい価格行動 (Price Action) トレーダー向けに設計されています。

Mode Candle (スナイパー): ハイリスク・ハイリターンのモード。シグナルとなったローソク足のヒゲの極値に基づいてタイトなストップを設定します。高いリスク・リワード比率で勢いの爆発を捉えたい場合に理想的です。

Mode Fixed (スキャルパー/固定ポイント): SL と TP に固定ポイント値を使用します。既知の資産特性を持つより低い時間枠でのスキャルピングに最も適しています。

2. チャート上での取引管理 有効なシグナルが検出されると、インジケーターは以下を描画します。

エントリー矢印: トレンド変化の視覚的な確認。

SL ライン (赤点): ストップロスの正確な価格水準。

TP ライン (青い破線): 計算された目標利益水準。

3. 高度なフィルタリング シグナルの品質をさらに高めるために、STM には以下が含まれます。

マルチタイムフレーム (MTF) フィルター: より上位の時間枠（例：H1 または H4）をチェックし、マクロトレンドの方向に沿って取引していることを確認します。

構造要件: シグナルを発する前に有効なピボット・ルー/ハイ構造を待つようにインジケーターに強制するオプションのフィルターで、不規則な急騰によるエントリーを減らします。

4. パフォーマンス・ダッシュボード 透明性は極めて重要です。画面上のダッシュボードは、現在の設定におけるチャート上での履歴パフォーマンスを追跡し、以下を表示します。

総シグナル数

勝ち vs 負け

勝率 (Win Rate)

獲得ネットポイント (Net Points)

取引方法

マトリックスを分析: ヒストグラムが灰色（横ばい）から緑（買い）または赤（売り）に変わるのを観察します。 矢印を待つ: 表示された矢印でシグナルを確認します。 実行: 取引を開始し、インジケーターのラインが描かれているところに正確に SL/TP を設定します。 管理: ダッシュボードの統計によって定義された数学的確率に基づいて、取引を展開させます。

パラメーターの概要