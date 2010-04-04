なぜ多くの RSI ダイバージェンス指標は「遅延」または「リペイント」するのか

十分な数のダイバージェンス指標を使ったことがある方なら、次のどちらかを経験しているはずです。

ダイバージェンスの表示が遅い、

または、ダイバージェンスのシグナルが突然消える。

これは指標の出来が悪いからではありません。

ダイバージェンスの計算ロジック自体に、避けられないトレードオフが存在するためです。

シグナルをできるだけ早く表示しようとすれば、リペイントを避けることはできません。

一方、完全にリペイントを防ごうとすると、どうしても遅延が発生します。

このインジケーターは、その両極端の間に、より現実的なバランスを見つけることを目的としています。

なぜダイバージェンスには遅延が発生するのか

ダイバージェンスとは、本質的に2つの高値、または2つの安値を比較するものです。

問題は、高値や安値が「本当に確定した」と判断できるのは、価格が反転や押し戻しを示した後だけだという点です。

反転が起きる前の高値や安値は、あくまで一時的な価格位置であり、確定した極値ではありません。

そのため、従来のダイバージェンスアルゴリズムは、次のような手順を取ります。

まず価格の押し戻しを待ち、

次に過去の高値・安値を確定させ、

その後でダイバージェンスの有無を判断します。

この「確定を待つ」工程が、必然的に遅延を生み出します。

リペイントはなぜ起こるのか

リペイントは、より早いシグナルを出そうとする指標で発生しやすくなります。

ダイバージェンスを早期に表示するために、高値や安値がまだ確定していない段階で、先にシグナルを表示する指標があります。

しかし、その後に価格がさらに高値・安値を更新すると、

前提としていた高値・安値が無効になり、

それに基づくダイバージェンスも成立しなくなります。

その結果、指標はシグナルを取り消す必要が生じます。

つまり、

リペイントは「バグ」ではなく、

早すぎる判断が結果的に誤りだったことによって起こる現象です。

このインジケーターはどのようにトレードオフを扱っているか

本インジケーターは、他のアルゴリズム的アプローチに着想を得て、

従来の「確定した高値・安値」構造に完全に依存するのではなく、

RSI の平均値と線形回帰を用いた計算方法を採用しています。

この方法により、押し戻しを待つことなく、

ローソク足の確定時点でダイバージェンスの特徴を評価できます。

その結果：

追加の確認遅延が不要

ローソク足確定後にシグナルが消えたり書き換えられたりしない

という特性を実現しています。

これにより、「遅延」と「リペイント」の間で、実用的なバランスが取られています。

重要で正直な説明

この方法は「より高度」なものではありません。

あくまで意図的な選択です。

構造確認型のダイバージェンスと比べると、

本バージョンはシグナルが速い一方で、

精度は確認を待つタイプよりやや低くなります。

これは欠点ではありません。

速度と精度を同時に最大化することは不可能だからです。

リアルタイムのローソク足における挙動について

注意点として：

ローソク足がまだ確定していない間は、価格が変動し続けます。

そのため、ダイバージェンス条件が一時的に成立したり、消えたりすることがあります。

つまり、未確定の足では、表示されたシグナルが後で消える場合があります。

しかし、ローソク足が一度確定すれば：

確定したダイバージェンスシグナルはリペイントされず、

過去のシグナルも変更されません。

ローソク足確定後もリペイントが発生する多くの指標と比べると、

安定性は大きく向上しています。

どのバージョンを選ぶべきか

次の点を重視する場合：

より速いダイバージェンスシグナル

最小限の遅延

多少の精度低下を許容できる

このバージョンが適しています：

RSI Divergence without delay

一方で、次を重視する場合：

構造が確定していること

より高い信頼性

トレンドや構造分析への利用

こちらをおすすめします：

RSI Divergence without repaint

どちらが「優れている」ということはありません。

異なるトレードスタイルと用途のために設計されています。

ダイバージェンスの本質を理解し、

速度と精度のトレードオフを受け入れられるのであれば、

このインジケーターが何を解決しようとしているかが理解できるはずです。