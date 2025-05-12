EasyInsight AIO MT4
- ユーティリティ
- Alain Verleyen
- バージョン: 2.28
- アップデート済み: 30 7月 2025
- アクティベーション: 10
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション
概要
数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？
EASY Insight AIOはAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。
ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。
なぜEASY Insight AIOなのか？
本当のオールインワン
• セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。
マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号資産、株価指数、株式など、ブローカーが提供するあらゆる銘柄をスキャン・解析。
AI対応データエクスポート
• AIツールやプラットフォームで直接使える、高度に構造化・プロンプト最適化されたCSV。
エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸での通貨強度分析
• 純ロングポジションの変化による市場センチメント
• ボリュームの変化、ボラティリティ、正確なサポート/レジスタンスゾーン
• M15、H1、D1のOHLCを含むマーケットデータ
• すべてのデータが即エクスポート可能——追加設定不要
スマートなプロンプトエンジニアリング
• 組み込みのプロンプトファイルがAIによるデータ解析をガイドし、即座にトレードアイデアや相場分析が可能です。
手間いらずの自動化
• エクスポートは自動的にアセットクラス別（FX、暗号資産、貴金属など）のフォルダーに整理。各フォルダーにはタイムラプス（時系列スナップショット）も含まれ、バックテストやAI学習・戦略開発が簡単です。
パワフルなのにシンプル
個別インジケーターの購入やライセンス、設定は一切不要。EASY Insight AIOはすべてを内蔵し、すぐに使えます。チャートへの影響もなく、完全なデータ出力のみで手間もかかりません。
コミュニティにも支持されています
急成長中のEASY Insightコミュニティでは、AIプロンプト設定、高度な自動売買戦略、データエクスポートに基づく完全EAフレームワークが続々と共有されています。ユーザーからは、ローンチ後数日で暗号資産などでの利益トレード報告も寄せられています。
EASY Insight AIOの実例をチェック
実際の事例やフルウォークスルーは、AIトレーディングYouTubeプレイリストでご覧ください。
リソース＆サポート
• EASY Insightは初めてですか？まずはこちら：EasyInsight FAQ
• テンプレート、戦略、動画、グループチャットはStein Investments中央ハブからアクセス可能
まとめ – なぜEASY Insight AIO？
• 主要アセット全てをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• 100%データ出力：インジケーターなし、オーバーレイなし、設定不要
• AIトレード用に設計——構造化＆プロンプト最適化、即利用可能
• オールインワンの快適さ、手間ゼロ
• 急成長するコミュニティがデータ駆動のトレードの未来を構築
• 効率的・モダン・あなたの次のトレードにすぐ使える
手間なく賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insight AIOを導入して、設定不要のAI精密トレード新時代へ。
Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results. Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit. Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process