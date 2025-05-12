EasyInsight AIO MT4

EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション

概要
数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？
EASY Insight AIOはAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。

ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。

なぜEASY Insight AIOなのか？

本当のオールインワン
• セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。

マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号資産、株価指数、株式など、ブローカーが提供するあらゆる銘柄をスキャン・解析。

AI対応データエクスポート
• AIツールやプラットフォームで直接使える、高度に構造化・プロンプト最適化されたCSV。

エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸での通貨強度分析
• 純ロングポジションの変化による市場センチメント
• ボリュームの変化、ボラティリティ、正確なサポート/レジスタンスゾーン
• M15、H1、D1のOHLCを含むマーケットデータ
• すべてのデータが即エクスポート可能——追加設定不要

スマートなプロンプトエンジニアリング
• 組み込みのプロンプトファイルがAIによるデータ解析をガイドし、即座にトレードアイデアや相場分析が可能です。

手間いらずの自動化
• エクスポートは自動的にアセットクラス別（FX、暗号資産、貴金属など）のフォルダーに整理。各フォルダーにはタイムラプス（時系列スナップショット）も含まれ、バックテストやAI学習・戦略開発が簡単です。

パワフルなのにシンプル

個別インジケーターの購入やライセンス、設定は一切不要。EASY Insight AIOはすべてを内蔵し、すぐに使えます。チャートへの影響もなく、完全なデータ出力のみで手間もかかりません。

コミュニティにも支持されています

急成長中のEASY Insightコミュニティでは、AIプロンプト設定、高度な自動売買戦略、データエクスポートに基づく完全EAフレームワークが続々と共有されています。ユーザーからは、ローンチ後数日で暗号資産などでの利益トレード報告も寄せられています。

EASY Insight AIOの実例をチェック

実際の事例やフルウォークスルーは、AIトレーディングYouTubeプレイリストでご覧ください。

リソース＆サポート

• EASY Insightは初めてですか？まずはこちら：EasyInsight FAQ
• テンプレート、戦略、動画、グループチャットはStein Investments中央ハブからアクセス可能

まとめ – なぜEASY Insight AIO？

• 主要アセット全てをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• 100%データ出力：インジケーターなし、オーバーレイなし、設定不要
• AIトレード用に設計——構造化＆プロンプト最適化、即利用可能
• オールインワンの快適さ、手間ゼロ
• 急成長するコミュニティがデータ駆動のトレードの未来を構築
• 効率的・モダン・あなたの次のトレードにすぐ使える

手間なく賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insight AIOを導入して、設定不要のAI精密トレード新時代へ。

レビュー 2
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

作者のその他のプロダクト
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
ユーティリティ
Easy Trade – シンプルかつ強力なスマートトレード管理 Easy Trade は、リスクを適切にコントロールし、スムーズな取引執行を実現したい MetaTrader ユーザーのためのオールインワン・トレードマネジメントソリューションです。 トレーダーの声をもとにゼロから設計された Easy Trade は、複数シンボルの取引を簡単に実行・監視・管理できるようにし、作業フローを複雑にしません。 手動スキャルピングでも、少数のセットアップを管理するポートフォリオでも、Easy Trade は賢明な判断と安定した成果に集中できるようサポートします。 ⸻ なぜ Easy Trade を使うべきか？ 精密なリスク管理：固定ロットサイズまたはパーセンテージによるリスク設定が可能。リアルタイムでリスクとリワード情報を確認。 バスケット型トレーリング：複数の取引の利益を監視。目標到達で部分利益を自動確保。 取引の自動記録：各取引をスクリーンショットで記録。ジャーナル記録やパフォーマンス分析に最適。 時限クローズ機能：指定日時での自動クローズ設定が可能。週末前や取引終了時に便利。 カス
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
ユーティリティ
Easy Trade – シンプルかつ強力なスマートトレード管理 Easy Trade は、リスクを適切にコントロールし、スムーズな取引執行を実現したい MetaTrader ユーザーのためのオールインワン・トレードマネジメントソリューションです。 トレーダーの声をもとにゼロから設計された Easy Trade は、複数シンボルの取引を簡単に実行・監視・管理できるようにし、作業フローを複雑にしません。 手動スキャルピングでも、少数のセットアップを管理するポートフォリオでも、Easy Trade は賢明な判断と安定した成果に集中できるようサポートします。 ⸻ なぜ Easy Trade を使うべきか？ 精密なリスク管理：固定ロットサイズまたはパーセンテージによるリスク設定が可能。リアルタイムでリスクとリワード情報を確認。 バスケット型トレーリング：複数の取引の利益を監視。目標到達で部分利益を自動確保。 取引の自動記録：各取引をスクリーンショットで記録。ジャーナル記録やパフォーマンス分析に最適。 時限クローズ機能：指定日時での自動クローズ設定が可能。週末前や取引終了時に便利。 カス
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
ユーティリティ
EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる 概要 もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？ EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。 これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。 さらに便利さを求めるなら、 EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケータ
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
ユーティリティ
このユーティリティEAは、ブローカーからすべてのヒストリカルデータを一度にダウンロードすることを目的としています。チャート（どのチャートでも可）にドロップしたら、入力で処理するシンボルとタイムフレームを選択します。そうすると、すべてが自動化されます。時間はかかりますが、処理された内容はExpertsログに表示されます。 もちろん、ダウンロードできるのはブローカーサーバーにあるデータのみです。このプロセスは、MT4の「チャート」設定の「ヒストリーの最大バー」と「チャートの最大バー」によって異なりますので、最大データを確実に取得したい場合は、これらの値をデフォルトよりも大きく設定することができます。しかし、すべてのブローカーが多くの履歴データを提供するわけではなく、これらの設定に非常に大きな値を使用すると、あなたのプラットフォームのパフォーマンスに深刻な影響を与える可能性があります、それを使用して注意してください。 このツールは主に、複数のシンボルと複数のタイムフレームで動作する指標やEAに必要なすべてのデータをダウンロードするために非常に便利です。 私のパートナーである ダニエル・スタイ
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
ユーティリティ
私たちの多くは、VPSを使用して24時間365日取引EAを実行していますが、これらの端末が稼働しているかどうかを監視するにはどうしたらよいでしょうか。 もし、クラッシュしたり、アップデートのためにシャットダウンしたらどうする？そのような場合、どのように通知されるのでしょうか？ そこで、ハートビート・モニタリングの出番です。 24時間365日、すべての端末とVPSを監視することができるのです。 では、そのために必要なものは何でしょうか？ 1.プロフェッショナルな監視サービスである Cronitorの 無料ユーザー アカウント 。 2.VPS上のチャート上で動作する本ツール。 MT5や接続の問題が発生した場合、メールにて通知されます（より多くの通知方法があります）。 私たちはこの技術的ソリューションを、重要なバックエンドインフラの監視に使用しているので、信頼性と有用性は実証済みです。 私のパートナーのブログ：Daniel Steinで 完全なチュートリアルをお読み ください。 もしご希望であれば、 Nodepingサービス （有料）をご利用ください。 詳細とスクリーンショッ
Heatmap 104
Alain Verleyen
インディケータ
ヒートマップインジケーター このヒートマップインジケーターは、マーケットウォッチで選択されたすべてのシンボルの「ヒートマップ」を表示することができます。このバージョンでは、 直近の終値に対する価格変化の割合 が表示され、市場の概要を素早く把握することができます。 これは、トレーダーが他のすべてのペアとの関係で、通貨がどの程度強いかを識別するのに役立つツールです。これは視覚的なツールであり、Expert Advisorの内部で使用することはできません。その意味では、自動売買のトレーダーではなく、裁量トレーダー向けのツールと言えるでしょう。ですから、このツールを使って自動売買をしたいという方は、残念ながら無理です。 特に株式市場や先物市場、例えばブラジル取引所のボベスパ指数に有効です。 設定方法 ヒートマップインジケーターには、カスタマイズできる設定がいくつかあります： 設定 可能な値 商品説明 チャートを隠す？ 真／偽 チャートを完全に隠すことも、そのままの状態で表示することもできます。インジケーターをチャートから外すとチャートは元に戻ります。 チャートはフォアグラウンドで描画され
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
ユーティリティ
私たちの多くは、VPSを使用して24時間365日取引EAを実行していますが、これらの端末が稼働しているかどうかを監視するにはどうしたらよいでしょうか。 もし、クラッシュしたり、アップデートのためにシャットダウンしたらどうする？そのような場合、どのように通知されるのでしょうか？ そこで、ハートビート・モニタリングの出番です。 24時間365日、すべての端末とVPSを監視することができるのです。 では、そのために必要なものは何でしょうか？ 1.プロフェッショナルな監視サービスである Cronitorの 無料ユーザー アカウント 。 2.VPS上のチャート上で動作する本ツール。 MT5や接続の問題が発生した場合、メールにて通知されます（より多くの通知方法があります）。 私たちはこの技術的ソリューションを、重要なバックエンドインフラの監視に使用しているので、信頼性と有用性は実証済みです。 私のパートナーのブログ：Daniel Steinで 完全なチュートリアルをお読み ください。 もしご希望であれば、 Nodepingサービス （有料）をご利用ください。 詳細とスクリーンショッ
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
ユーティリティ
EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる 概要 もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？ EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。 これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。 さらに便利さを求めるなら、 EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケータ
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
インディケータ
ヒートマップインジケーター このヒートマップインジケーターは、マーケットウォッチで選択されたすべてのシンボルの「ヒートマップ」を表示することができます。このバージョンでは、 直近の終値に対する価格変化の割合 が表示され、市場の概要を素早く把握することができます。 これは、トレーダーが他のすべてのペアとの関係で、通貨がどの程度強いかを識別するのに役立つツールです。これは視覚的なツールであり、Expert Advisorの内部で使用することはできません。その意味では、自動売買のトレーダーではなく、裁量トレーダー向けのツールと言えるでしょう。ですから、このツールを使って自動売買をしたいという方は、残念ながら無理です。 特に株式市場や先物市場、例えばブラジル取引所のボベスパ指数に有効です。 設定方法 ヒートマップインジケーターには、カスタマイズできる設定がいくつかあります： 設定 可能な値 商品説明 チャートを隠す？ 真／偽 チャートを完全に隠すことも、そのままの状態で表示することもできます。インジケーターをチャートから外すとチャートは元に戻ります。 チャートはフォアグラウンドで描画され
