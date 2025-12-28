O ISM Atividade Empresarial Não Manufatureira (ISM Non-Manufacturing New Orders) é um dos quatro indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de gestores de compras (PMI) ISM não-manufatura. Ele reflete a mudança na atividade de negócios no setor de serviços dos EUA.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. Eles respondem se sua atividade comercial aumentou, diminuiu ou permaneceu o mesmo, durante o mês passado. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.

O índice de atividade industrial não manufatureira reflete as condições de negócios neste ramo. Se crescimento indica uma melhoria da situação econômica e financeira e o aumento da produção de serviços. Como o setor de serviços contribui muito para o PIB do país, o crescimento da atividade industrial pode servir como um indicador importante do crescimento do PIB e a expansão da economia.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

Últimos valores: