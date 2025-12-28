Calendário Econômico
EUA - Atividade Empresarial Não-Manufatureira do ISM (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)
|Baixa
|N/D
|54.3
|
54.3
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O ISM Atividade Empresarial Não Manufatureira (ISM Non-Manufacturing New Orders) é um dos quatro indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de gestores de compras (PMI) ISM não-manufatura. Ele reflete a mudança na atividade de negócios no setor de serviços dos EUA.
Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. Eles respondem se sua atividade comercial aumentou, diminuiu ou permaneceu o mesmo, durante o mês passado. Os dados são processados e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.
O índice de atividade industrial não manufatureira reflete as condições de negócios neste ramo. Se crescimento indica uma melhoria da situação econômica e financeira e o aumento da produção de serviços. Como o setor de serviços contribui muito para o PIB do país, o crescimento da atividade industrial pode servir como um indicador importante do crescimento do PIB e a expansão da economia.
No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Atividade Empresarial Não-Manufatureira do ISM (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress