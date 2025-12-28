CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Anual) (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
EUA - Demissões Anunciadas Challenger (Challenger, Gray & Christmas)
Setor:
Trabalho
Baixa N/D 178.7%
175.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger - Anual - (Challenger Job Cuts y/y) refletem o número total de trabalhadores demitidos relatados pelos empregadores durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso permite avaliar a situação no mercado de trabalho. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como desfavorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — favorável.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Anual) (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
178.7%
175.3%
out. 2025
175.3%
71.1%
-25.8%
set. 2025
-25.8%
13.3%
ago. 2025
13.3%
139.8%
jul. 2025
139.8%
-68.3%
-1.6%
jun. 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
mai. 2025
47.0%
68.1%
62.7%
abr. 2025
62.7%
125.3%
204.8%
mar. 2025
204.8%
68.6%
103.2%
fev. 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
jan. 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
dez. 2024
11.4%
30.8%
26.8%
nov. 2024
26.8%
33.4%
50.9%
out. 2024
50.9%
30.2%
53.4%
set. 2024
53.4%
22.1%
1.0%
ago. 2024
1.0%
46.8%
9.2%
jul. 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
jun. 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
mai. 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
abr. 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
mar. 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
fev. 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
jan. 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
dez. 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
nov. 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
out. 2023
8.8%
58.2%
set. 2023
58.2%
225.3%
266.9%
ago. 2023
266.9%
-8.2%
jul. 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
jun. 2023
25.2%
248.6%
286.7%
mai. 2023
286.7%
227.2%
175.9%
abr. 2023
175.9%
200.2%
319.4%
mar. 2023
319.4%
148.0%
410.1%
fev. 2023
410.1%
94.1%
440.0%
jan. 2023
440.0%
56.4%
129.1%
dez. 2022
129.1%
34.0%
416.5%
nov. 2022
416.5%
12.2%
48.3%
out. 2022
48.3%
1.9%
67.6%
set. 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
ago. 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
jul. 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
jun. 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
mai. 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
abr. 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
mar. 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
fev. 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
jan. 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
dez. 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
nov. 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
out. 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido