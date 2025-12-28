As Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger - Anual - (Challenger Job Cuts y/y) refletem o número total de trabalhadores demitidos relatados pelos empregadores durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso permite avaliar a situação no mercado de trabalho. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como desfavorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — favorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Anual) (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).