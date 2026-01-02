Экономический календарь
Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|Низкая
|£-16.118 млрд
|£-8.283 млрд
|
£-4.909 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|£-9.949 млрд
|
£-16.118 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Вывод жилищного капитала от Банка Англии, кв/кв (BoE Housing Equity Withdrawal q/q) отражает изменение объема кредитов, взятых под залог жилой недвижимости, но используемых не для покупки или улучшения жилья. Иными словами, вывод жилищного капитала (или ипотечный вывод) возникает, когда сумма кредитов, обеспеченных жильем, вырастает сильнее, чем сумма средств, инвестированных в жилищный фонд. Показатель рассчитывается для отчетного квартала по сравнению с предыдущим.
Поэтому они представляют собой дополнительные средства, которые можно реинвестировать или потратить на другие цели, увеличив, таким образом, потребительские расходы. Поэтому показатель вывода жилищного капитала тесно связан с потреблением. Рост заимствований аналитики трактуют как опережающий показатель роста розничных продаж и других индикаторов потребительской активности — а значит, и инфляции.
Благодаря всему вышесказанному, рост показателя вывода жилищного капитала может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
