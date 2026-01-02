Вывод жилищного капитала от Банка Англии, кв/кв (BoE Housing Equity Withdrawal q/q) отражает изменение объема кредитов, взятых под залог жилой недвижимости, но используемых не для покупки или улучшения жилья. Иными словами, вывод жилищного капитала (или ипотечный вывод) возникает, когда сумма кредитов, обеспеченных жильем, вырастает сильнее, чем сумма средств, инвестированных в жилищный фонд. Показатель рассчитывается для отчетного квартала по сравнению с предыдущим.

Поэтому они представляют собой дополнительные средства, которые можно реинвестировать или потратить на другие цели, увеличив, таким образом, потребительские расходы. Поэтому показатель вывода жилищного капитала тесно связан с потреблением. Рост заимствований аналитики трактуют как опережающий показатель роста розничных продаж и других индикаторов потребительской активности — а значит, и инфляции.

Благодаря всему вышесказанному, рост показателя вывода жилищного капитала может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

