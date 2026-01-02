КалендарьРазделы

Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Банк Англии (Bank of England)
Сектор:
Деньги
Низкая £​-16.118 млрд £​-8.283 млрд
£​-4.909 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​-9.949 млрд
£​-16.118 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Вывод жилищного капитала от Банка Англии, кв/кв (BoE Housing Equity Withdrawal q/q) отражает изменение объема кредитов, взятых под залог жилой недвижимости, но используемых не для покупки или улучшения жилья. Иными словами, вывод жилищного капитала (или ипотечный вывод) возникает, когда сумма кредитов, обеспеченных жильем, вырастает сильнее, чем сумма средств, инвестированных в жилищный фонд. Показатель рассчитывается для отчетного квартала по сравнению с предыдущим.

Поэтому они представляют собой дополнительные средства, которые можно реинвестировать или потратить на другие цели, увеличив, таким образом, потребительские расходы. Поэтому показатель вывода жилищного капитала тесно связан с потреблением. Рост заимствований аналитики трактуют как опережающий показатель роста розничных продаж и других индикаторов потребительской активности — а значит, и инфляции.

Благодаря всему вышесказанному, рост показателя вывода жилищного капитала может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2 кв. 2025
£​-16.118 млрд
£​-8.283 млрд
£​-4.909 млрд
1 кв. 2025
£​-3.256 млрд
£​-13.105 млрд
£​-13.463 млрд
4 кв. 2024
£​-13.370 млрд
£​-13.747 млрд
£​-13.410 млрд
3 кв. 2024
£​-12.486 млрд
£​-0.316 млрд
£​-15.181 млрд
2 кв. 2024
£​-14.707 млрд
£​-34.580 млрд
£​-23.000 млрд
1 кв. 2024
£​-23.858 млрд
£​-37.172 млрд
£​-24.716 млрд
4 кв. 2023
£​-25.075 млрд
£​-18.677 млрд
£​-21.380 млрд
3 кв. 2023
£​-21.773 млрд
£​-14.687 млрд
£​-23.451 млрд
2 кв. 2023
£​-23.182 млрд
£​-11.163 млрд
£​-22.159 млрд
1 кв. 2023
£​-22.908 млрд
£​-5.290 млрд
£​-15.275 млрд
4 кв. 2022
£​-14.868 млрд
£​-4.130 млрд
£​-6.258 млрд
3 кв. 2022
£​-5.828 млрд
£​-3.801 млрд
£​-6.129 млрд
2 кв. 2022
£​-5.083 млрд
£​-6.747 млрд
£​-4.343 млрд
1 кв. 2022
£​-6.883 млрд
£​-7.735 млрд
£​-10.399 млрд
4 кв. 2021
£​-12.065 млрд
£​-3.328 млрд
£​-6.676 млрд
3 кв. 2021
£​-7.097 млрд
£​6.755 млрд
£​6.115 млрд
2 кв. 2021
£​7.248 млрд
£​0.302 млрд
£​6.065 млрд
1 кв. 2021
£​3.962 млрд
£​-7.359 млрд
£​-0.001 млрд
3 кв. 2020
£​-7.048 млрд
£​-6.244 млрд
£​-8.983 млрд
2 кв. 2020
£​-7.682 млрд
£​-6.540 млрд
£​-4.494 млрд
1 кв. 2020
£​-5.145 млрд
£​-6.630 млрд
£​-4.950 млрд
4 кв. 2019
£​-5.122 млрд
£​-6.988 млрд
£​-6.016 млрд
3 кв. 2019
£​-6.347 млрд
£​-5.968 млрд
£​-7.582 млрд
2 кв. 2019
£​-6.909 млрд
£​-6.393 млрд
£​-7.043 млрд
1 кв. 2019
£​-7.256 млрд
£​-7.845 млрд
£​-6.969 млрд
4 кв. 2018
£​-6.229 млрд
£​-3.141 млрд
£​-7.261 млрд
3 кв. 2018
£​-8.533 млрд
£​-1.192 млрд
£​-6.415 млрд
2 кв. 2018
£​-6.346 млрд
£​-5.549 млрд
£​-7.115 млрд
1 кв. 2018
£​-6.680 млрд
£​-5.461 млрд
£​-7.054 млрд
4 кв. 2017
£​-6.700 млрд
£​-5.508 млрд
£​-6.334 млрд
3 кв. 2017
£​-5.936 млрд
£​-9.699 млрд
£​-5.798 млрд
2 кв. 2017
£​-4.129 млрд
£​-10.390 млрд
£​-5.191 млрд
1 кв. 2017
£​-10.400 млрд
£​-10.200 млрд
4 кв. 2016
£​-10.200 млрд
£​-11.200 млрд
3 кв. 2016
£​-10.900 млрд
£​-13.100 млрд
2 кв. 2016
£​-12.600 млрд
£​-5.100 млрд
1 кв. 2016
£​-4.900 млрд
£​-8.200 млрд
4 кв. 2015
£​-9.500 млрд
£​-9.700 млрд
3 кв. 2015
£​-8.800 млрд
£​-10.900 млрд
2 кв. 2015
£​-10.900 млрд
£​-12.100 млрд
1 кв. 2015
£​-13.000 млрд
£​-12.600 млрд
4 кв. 2014
£​-13.000 млрд
£​-12.200 млрд
3 кв. 2014
£​-10.900 млрд
£​-10.600 млрд
2 кв. 2014
£​-10.800 млрд
£​-11.500 млрд
1 кв. 2014
£​-12.200 млрд
£​-11.400 млрд
4 кв. 2013
£​-10.600 млрд
£​-10.600 млрд
3 кв. 2013
£​-10.400 млрд
£​-12.500 млрд
2 кв. 2013
£​-15.400 млрд
£​-13.400 млрд
1 кв. 2013
£​-8.800 млрд
£​-8.300 млрд
4 кв. 2012
£​-8.600 млрд
£​-7.900 млрд
