영국은행 주택담보대출(Bank of England Housing Equity Draft q/q)은 주택 구입이나 개선에 사용되지 않는 주택담보대출의 가치변동을 보여줍니다. 주택담보대출이 주택에 투자한 금액보다 더 늘어날 때 주택지분인출(또는 주택담보인출)이 발생하는 것입니다. 이 지표는 이전 분기 대비 보고된 분기에 대해 계산됩니다.

출금은 재투자하거나 다른 용도로 쓸 수 있는 추가 자금으로 처리돼 소비지출이 늘어납니다. 따라서 주택지분출금 지표는 소비와 밀접한 관련이 있습니다. 분석가들은 대출의 증가를 소매 판매와 소비자 활동 지표의 상승과 그에 따른 인플레이션 성장의 주요 지표로 보고 있습니다.

따라서 주택 지분 철회는 파운드화 시세 대비 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: