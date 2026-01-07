영국은행(BoE) 주택담보인출(HEW) q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|낮음
|£-10.898 B
|£-9.949 B
|
£-17.857 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|£-15.740 B
|
£-10.898 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
영국은행 주택담보대출(Bank of England Housing Equity Draft q/q)은 주택 구입이나 개선에 사용되지 않는 주택담보대출의 가치변동을 보여줍니다. 주택담보대출이 주택에 투자한 금액보다 더 늘어날 때 주택지분인출(또는 주택담보인출)이 발생하는 것입니다. 이 지표는 이전 분기 대비 보고된 분기에 대해 계산됩니다.
출금은 재투자하거나 다른 용도로 쓸 수 있는 추가 자금으로 처리돼 소비지출이 늘어납니다. 따라서 주택지분출금 지표는 소비와 밀접한 관련이 있습니다. 분석가들은 대출의 증가를 소매 판매와 소비자 활동 지표의 상승과 그에 따른 인플레이션 성장의 주요 지표로 보고 있습니다.
따라서 주택 지분 철회는 파운드화 시세 대비 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국은행(BoE) 주택담보인출(HEW) q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용