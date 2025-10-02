Calendrier économique
Banque d’Angleterre (BoE) Retrait des actions de logement (HEW) q / q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|Bas
|£-3.256 B
|£-13.105 B
|
£-13.463 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|£-8.283 B
|
£-3.256 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Extraction hypothécaire de la Banque d'Angleterre t/t montre une variation de la valeur des prêts garantis par un logement, qui ne sont pas utilisés pour l’achat ou l’amélioration d’un logement. En d’autres termes, le retrait de la valeur nette du logement (ou retrait hypothécaire) se produit lorsque le montant des prêts garantis par le logement augmente plus que le montant investi dans le logement. L’indicateur est calculé pour le trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent.
Le retrait est traité comme des fonds supplémentaires qui peuvent être réinvestis ou dépensés à d’autres fins, et ainsi augmenter les dépenses de consommation. Par conséquent, l’indicateur de retrait de l’équité en matière de logement est intimement lié à la consommation. Les analystes considèrent la croissance des prêts comme un indicateur de premier plan d’une hausse des ventes au détail et des indicateurs de l’activité des consommateurs, et donc d’une croissance inflationniste.
Ainsi, le retrait des actions immobilières peut être considéré comme positif pour les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque d’Angleterre (BoE) Retrait des actions de logement (HEW) q / q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
