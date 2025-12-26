零售销售额年率y/y指标显示了与前一年同月相比，在指定月份南非零售销售额的变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。

南非的贸易行业包括5个子行业：批发、汽车销售、房地产、食品和饮料（即饭店和餐饮）和零售。零售包括不加改变的产品转售。

该指标是根据南非统计局对近3,000家注册为增值税企业进行的月度调查而计算。此抽样调查涵盖所有类型的零售企业：非专业零售销售点、食品和饮料商店、药房、服装和鞋类零售商、家具和家用电器、设备等。这些企业根据销量分为四类。基于此，将为不同组的企业分配不同的权重。

月度零售额指标是GDP及其组成部分计算的一部分，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。

零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对兰特报价产生积极的影响。

最后值: