南非零售销售月率m/m (South Africa Retail Sales m/m)

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
南非统计局 (Statistics South Africa)
部门：
消费者
低级别 0.9% 0.0%
-0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.4%
0.9%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

零售销售额年率y/y指标显示了与前一年同月相比，在指定月份南非零售销售额的变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。

南非的贸易行业包括5个子行业：批发、汽车销售、房地产、食品和饮料（即饭店和餐饮）和零售。零售包括不加改变的产品转售。

该指标是根据南非统计局对近3,000家注册为增值税企业进行的月度调查而计算。此抽样调查涵盖所有类型的零售企业：非专业零售销售点、食品和饮料商店、药房、服装和鞋类零售商、家具和家用电器、设备等。这些企业根据销量分为四类。基于此，将为不同组的企业分配不同的权重。

月度零售额指标是GDP及其组成部分计算的一部分，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。

零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对兰特报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"南非零售销售月率m/m (South Africa Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.9%
0.0%
-0.1%
9月 2025
0.0%
-0.2%
-1.6%
8月 2025
-1.2%
1.1%
2.3%
7月 2025
2.1%
0.1%
-0.1%
6月 2025
0.0%
0.2%
0.2%
5月 2025
0.1%
0.1%
1.1%
4月 2025
0.9%
0.3%
-0.3%
3月 2025
-0.2%
-0.1%
-1.2%
2月 2025
-1.3%
0.4%
0.7%
1月 2025
1.2%
0.2%
-0.4%
12月 2024
-0.1%
0.2%
1.0%
11月 2024
0.8%
0.2%
1.6%
10月 2024
1.6%
-0.8%
9月 2024
-0.8%
-0.1%
0.6%
8月 2024
0.5%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
1.6%
6月 2024
1.6%
-0.2%
5月 2024
-0.7%
0.5%
4月 2024
0.5%
1.3%
3月 2024
1.4%
0.0%
1.0%
2月 2024
0.4%
-1.7%
-3.2%
1月 2024
-3.2%
0.0%
1.3%
12月 2023
1.4%
0.1%
1.1%
11月 2023
0.4%
-0.8%
-1.4%
10月 2023
-1.2%
-0.2%
-0.1%
9月 2023
0.1%
0.2%
0.3%
8月 2023
0.2%
0.1%
0.4%
7月 2023
0.0%
-0.5%
0.3%
6月 2023
0.2%
0.4%
-0.9%
5月 2023
-0.7%
0.4%
0.2%
4月 2023
0.4%
-1.1%
-0.6%
3月 2023
-0.7%
0.5%
-0.3%
2月 2023
-0.1%
1.0%
1.5%
1月 2023
1.5%
-1.6%
-0.5%
12月 2022
-0.6%
0.2%
1.0%
11月 2022
1.1%
1.7%
0.3%
10月 2022
0.4%
-2.0%
0.2%
9月 2022
0.1%
-0.1%
-1.3%
8月 2022
-1.8%
2.4%
-0.1%
7月 2022
-0.1%
-2.5%
-0.4%
6月 2022
-0.4%
-0.4%
-1.2%
5月 2022
-1.0%
3.3%
0.6%
4月 2022
-0.2%
-3.2%
0.8%
3月 2022
-0.3%
-0.9%
-2.0%
2月 2022
-0.5%
4.9%
2.3%
1月 2022
1.5%
-4.7%
1.7%
12月 2021
1.5%
-2.9%
1.6%
11月 2021
1.9%
4.4%
-1.3%
10月 2021
-1.3%
-6.3%
5.1%
9月 2021
5.1%
-4.4%
4.9%
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码