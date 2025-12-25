Розничные продажи г/г (Retail Sales y/y) — индикатор процентного изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в ЮАР в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индикатор отражает изменение фактической стоимости с учетом НДС.

Индустрия торговли ЮАР подразделяется на 5 составляющих: оптовая торговля, автомобильные продажи, недвижимость, еда и напитки (т. е. рестораны и кейтеринг) и розничные продажи. К последним относится перепродажа продукции без внесения в нее изменений.

Индикатор рассчитывается на основе ежемесячного опроса, проводимого Статистической службой ЮАР среди почти 3000 предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС. Выборка исследования покрывает все типы розничных предприятий страны: неспециализированные розничные точки продаж, магазины еды и напитков, аптеки, розничные точки продаж одежды и обуви, мебели и бытовой техники, оборудования и пр. Предприятия разделяются на четыре группы в зависимости от объемов продаж, в соответствие с чем данным от предприятий той или иной группы присваиваются веса.

Индикатор объемов ежемесячных продаж участвует в оценке ВВП и его компонентов, которые используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Также полученные данные позволяют анализировать сравнительную эффективность розничной отрасли.

Рост индекса розничных продаж может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда, поскольку свидетельствует о росте потребительской активности.

График последних значений: