Экономический календарь
Розничные продажи в ЮАР м/м (South Africa Retail Sales m/m)
|Низкая
|0.9%
|0.0%
|
-0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.4%
|
0.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи г/г (Retail Sales y/y) — индикатор процентного изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в ЮАР в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индикатор отражает изменение фактической стоимости с учетом НДС.
Индустрия торговли ЮАР подразделяется на 5 составляющих: оптовая торговля, автомобильные продажи, недвижимость, еда и напитки (т. е. рестораны и кейтеринг) и розничные продажи. К последним относится перепродажа продукции без внесения в нее изменений.
Индикатор рассчитывается на основе ежемесячного опроса, проводимого Статистической службой ЮАР среди почти 3000 предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС. Выборка исследования покрывает все типы розничных предприятий страны: неспециализированные розничные точки продаж, магазины еды и напитков, аптеки, розничные точки продаж одежды и обуви, мебели и бытовой техники, оборудования и пр. Предприятия разделяются на четыре группы в зависимости от объемов продаж, в соответствие с чем данным от предприятий той или иной группы присваиваются веса.
Индикатор объемов ежемесячных продаж участвует в оценке ВВП и его компонентов, которые используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Также полученные данные позволяют анализировать сравнительную эффективность розничной отрасли.
Рост индекса розничных продаж может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда, поскольку свидетельствует о росте потребительской активности.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в ЮАР м/м (South Africa Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
