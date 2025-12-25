Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в ЮАР от FNB/BER (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)
|Низкая
|-9
|
-13
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей от Южноафриканского бюро экономических исследований (FNB/BER Consumer Confidence Index) отражает уровень потребительской уверенности в экономической активности ЮАР.
Бюро экономических исследований проводит ежеквартальный опрос среди взрослого населения, проживающего преимущественно в городских районах ЮАР. Анкета содержит три вопроса: ожидаемое развитие экономики, ожидаемое финансовое положение домохозяств и оценка условий для покупки товаров длительного пользования, таких как мебель и бытовая техника.
Итоговое значение индекса рассчитывается как процент населения, положительно оценивающих ситуацию и имеющих положительные ожидания минус процент негативных оценок. Теоретически значение индекса может варьироваться от -100 до 100, но в истории индекса были зафиксированы следующие крайние значения: -33, что указывает на крайнее недоверие и пессимизм, и + 23, что является максимальным уровнем доверия населения. Средним значением за все годы расчета индекса стал уровень +2, что можно принимать за нейтральный уровень.
Положительные значения указывают на доверие со стороны потребителей и благоприятную экономическую обстановку в ЮАР, поэтому рост значения может иметь положительное влияние на котировки южноафриканского рэнда. И наоборот, отрицательные значения могут двигать котировки вниз.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в ЮАР от FNB/BER (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)".
