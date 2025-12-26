南非FNB/BER消费者信心指数 (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
消费者
|低级别
|-9
|
-13
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
FNB/BER消费者信心指数反映了消费者对南非经济活动的信任水平。
经济研究局每季度对2500名有代表性的主要居住在南非城市地区的成年人进行一次调查。该调查问卷包含三个问题：预期经济发展、家庭财务状况及其对当前购买耐用品（如家具和家用电器）情况的评级。
得出的指数值是积极评估情况并具有积极期望的人口百分比减去负面评估的百分比。从理论上讲，该指数值在-100到100之间变化。但是历史数字显示了以下极端值：-33，表示极度不确定性和悲观情绪； +23，表示最高水平的消费者信心。所有指数计算年份的平均值为+2，这可被视为中立水平。
正值表示消费者对本国经济发展有信心，因此指标增长可被视为对南非兰特报价有利。反之，负值可能会降低ZAR报价。
最后值:
真实值
"南非FNB/BER消费者信心指数 (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
-9
-13
3 Q 2025
-13
-10
2 Q 2025
-10
-20
1 Q 2025
-20
-6
4 Q 2024
-6
-5
3 Q 2024
-5
-12
2 Q 2024
-12
-15
1 Q 2024
-15
-17
4 Q 2023
-17
-16
3 Q 2023
-16
-25
2 Q 2023
-25
-23
1 Q 2023
-23
-8
4 Q 2022
-8
-20
3 Q 2022
-20
-25
2 Q 2022
-25
-13
1 Q 2022
-13
-9
4 Q 2021
-9
-10
3 Q 2021
-10
-13
2 Q 2021
-13
-9
1 Q 2021
-9
-12
4 Q 2020
-12
-23
3 Q 2020
-23
-33
2 Q 2020
-33
-9
1 Q 2020
-9
-7
4 Q 2019
-7
-7
3 Q 2019
-7
5
2 Q 2019
5
2
1 Q 2019
2
7
4 Q 2018
7
